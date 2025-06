Lider sindical CEO: Termocentrala Craiova va folosi încă 2 – 3 ani cărbune de la Motru

Situația paradoxală la nivelul Complexului Energetic Oltenia (CEO) ridică noi semne de întrebare în legătură cu viitorul companiei.

Una dintre termocentralele la care societatea a renunțat anterior ar putea deveni, în mod neașteptat, o oportunitate de salvare pentru producătorul de energie, în contextul noilor condiții impuse de tranziția energetică. Această centrală, care nu mai figura în planurile de viitor ale companiei, ar putea juca un rol important în menținerea activității și după data de 1 ianuarie 2026.

Conform planurilor actuale, începând cu anul viitor, Complexul Energetic Oltenia va intra în rezervă cu majoritatea grupurilor energetice pe bază de cărbune, precum și cu unitățile de exploatare a lignitului din carierele miniere. Această măsură face parte din procesul de restructurare și decarbonare a sectorului energetic românesc, în conformitate cu politicile europene privind reducerea emisiilor de carbon.Cu toate acestea, dificultățile întâmpinate de Societatea Electrocentrale Craiova – fosta Sucursală Electrocentrale Craiova 2 – în realizarea conversiei sistemului de termoficare pe gaze naturale complică situația. Nereușita acestei tranziții energetice oferă un nou argument pentru păstrarea, într-o anumită formă, a activității extractive din cadrul CEO.

Nu pot renunța la cărbune

În lipsa unei alternative funcționale, menținerea unei surse sigure de aprovizionare cu combustibil devine esențială pentru continuitatea serviciilor de termoficare. Această opinie este susținută și de reprezentanții sindicatelor din cadrul companiei. Dumitru Pârvulescu, lider sindical și președinte al Federației Naționale Mine Energie, atrage atenția asupra importanței menținerii unui nucleu operațional în activitatea companiei, cel puțin în zona minieră, în contextul în care alternativele propuse nu sunt încă funcționale sau sustenabile.

„Craiova va folosi 2 – 3 ani cărbune de la Motru, de la CEO. Au probleme cu finanțarea pentru gaze. Au fost și niște scandaluri acolo. Deocamdată, termoficarea rămâne pe cărbune și în următorii ani. Nu știu cât pot să obțină de la carierele private sau din import. Principalul furnizor de cărbune pentru producția de energie și agent termic la Craiova rămâne Complexul Energetic Oltenia și carierele miniere de la Motru. Cred că încă 2 – 3 ani Motru va trimite cărbune la Craiova”, a declarat Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, reprezentativă la nivelul Complexului Energetic Oltenia.

Probleme cu divizarea

Este de amintit însă că externalizarea Termocentralei de la Craiova din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) este departe de a se fi încheiat. Cu toate că au trecut doi ani de când Complexul Energetic Oltenia a renunțat la Sucursala Electrocentrale Craiova 2, procesul de divizare simetrică încă mai provoacă scandal.

Încă nu au fost încheiate procedurile de preluare a activelor de către compania energetică. Astfel, acționarii CEO au aprobat achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare pentru soluționarea divergențelor şi/sau pentru promovarea unei cereri de arbitraj pentru finalizarea operațiunilor de predare-primire a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la Societatea Complexul Energetic Oltenia SA care s-a divizat, către Societatea Electrocentrale Craiova SA, societatea beneficiară rezultată în urma divizăriï. La momentul divizării, CEO a mai asigurat câteva luni finanțarea pentru funcționarea Termocentralei de la Craiova.

Cărbune și bani de la CEO

Este de amintit că Electrocentrale Craiova SA a împrumutat anul trecut un milion de certificate de CO2 de la CEO, pentru că nu a avut 70 de milioane de euro să le achiziționeze de pe piața de profil. Împrumutul a fost aprobat de către acționarii Complexului Energetic Oltenia. În total, compania energetică a acordat Societății Electrocentrale Craiova SA un milion de certificate de CO2.

Împrumutul a fost acordat în condiții de piață, până la data de 1 septembrie 2025, cu garantarea rambursării acestuia, cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia SA. Garanția a fost că împrumutul a fost garantat de către o unitate bancară. Astfel, dacă Societatea Electrocentrale Craiova SA nu-l va rambursa la termenul specificat, CEO va putea retrage banii din banca respectivă. Termocentrala de la Craiova asigură agentul termic și apa caldă în municipiu și produce energie electrică pe bază de cărbune.

Gazele naturale rămân la stadiul de poveste

Anul trecut a fost lansată o licitație pentru „Proiectarea, asistență tehnică din partea proiectantului, organizare șantier, procurarea, execuția lucrărilor, instruire, probe și teste pentru obiectivul de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficienţă de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”. Valoarea totală estimată a contractului de proiectare și execuție este de 1,077 miliarde de lei, potrivit datelor din platforma de licitații.

Durata contractului este de cinci ani. Proiectul centralei are o valoare totală estimată de 1,25 miliarde de lei, fără TVA, dintre care 825 de milioane de lei finanțare nerambursabilă prin PNRR, potrivit contractului de finanțare. Contractul de finanțare este acum în aer.

Preț redus cu 20% la cărbunele pentru terți

De precizat și că prețul cărbunelui pentru terți este în scădere în acest an, la nivelul Complexului Energetic Oltenia. La capitolul „terți” intră și Termocentrala din Craiova. Complexul Energetic Oltenia a produs tot mai puțină energie, iar cărbunele extras în plus a fost vândut terților. Având în vedere cantitățile mari de lignit care au ajuns pe piață, prețul a tot scăzut. Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, a declarat că prețul stabilit la cărbunele vândut terților este mai mic cu peste 20% decât anul trecut.

În continuare Complexul Energetic Oltenia livrează cărbune către Societatea Electrocentrale Craiova, fosta Termocentrală Craiova 2. Aici ajung an de an cantități importante de lignit pentru producția de energie electrică și de agent termic pentru populație. De asemenea, Termocentrala de la Craiova produce abur pentru fabrica de autoturisme din municipiu, respectiv Ford. În momentul de față, prețul de producție al tonei de cărbune la nivelul Complexului Energetic Oltenia este de 176 de lei, iar pentru terți a scăzut sub 200 de lei de la 242 de lei în anii trecuți.