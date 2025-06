Scandal în urma folosirii heliportului din Târgu Jiu de către un elicopter al SMURD

Un elicopter SMURD a aterizat luni pe heliportul din Târgu Jiu, deși acesta nu este încă funcțional. Ambulanța care transporta pacientul se afla pe cealaltă parte a gardului, iar transferul a fost întârziat din cauza lipsei de acces între cele două zone. După câteva minute de ezitări, echipajul elicopterului a trecut dincolo de gard pentru a prelua pacientul.



Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că aparatul ar fi trebuit să aterizeze, ca în alte situații, pe unul dintre terenurile de la stadion, dar că, cel mai probabil, pilotul nu a fost informat. El a cerut o anchetă pentru a stabili de ce s-a produs această deviere de la procedurile cunoscute.

Heliportul a fost finalizat de primărie, însă nu este funcțional din cauza birocrației

Edilul a mai criticat și încercările de politizare a incidentului, reamintind că heliportul a fost finalizat de primărie, însă nu este funcțional din cauza birocrației și a lipsei de implicare a unor instituții centrale.

Precizări din partea Inspectoratul General de Aviaţie al MAI

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public conform cărora un elicopter SMURD a aterizat eronat la Târgu Jiu, pe un heliport nedat în folosinţă, pentru corecta informare a opiniei publice, Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I. face următoarele precizări:

În data de 02 iunie a.c., prin dispeceratul 112, instituţia noastră a fost solicitată să intervină în municipiul Târgu Jiu, pentru a prelua un adult stabil, care a suferit un infarct, şi pentru a-l transporta la o unitate spitalicească din municipiul Craiova. Elicopterul SMURD Bucureşti a decolat la ora 08:15, pe traiectul Bucureşti – Târgu Jiu.

Facem precizarea că heliportul din Târgu Jiu nu se află în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. Totodată menționam că în luna februarie a acestui an a fost executată ultima verificare in zbor, de catre un elicopter SMURD, a instalațiilor si sistemelor de aducere la aterizare ale elicopterelor ce urmează să utilizeze platforma de decolare/aterizare construită la Târgu Jiu, urmând ca aceasta să devina operațională in cel mai scurt timp de la finalizarea verificărilor.

În momentul în care elicopterul a ajuns în zona platformei, ambulanţa din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Gorj se afla în apropierea porţii de acces în incinta heliportului, fapt ce a condus la confundarea locului de aterizare de catre comandantul de echipaj, fiind frecvente situațiile in care ambulanța semnalizeaza sau sunt un indiciu in teren pentru locul de aterizare al elicopterului.

La ora 09:25 elicopterul a aterizat pe platforma din Târgu Jiu, loc de aterizare cunoscut de piloţii IGAv, elicopterele SMURD aterizând în acest loc de foarte mulţi ani. De asemenea, vă informăm că echipajului nu i-au fost transmise din dispecerat date exacte cu privire la locul de aterizare. După aterizare, echipajul elicopterului a constatat faptul că accesul în heliport nu se poate realiza, poarta de acces fiind închisă. Precizăm că în niciun moment vreun membru al echipajului elicopterului SMURD nu a încercat să forţeze să deschidă uşa heliportului şi nu s-a încercat identificarea vreunui mijloc mecanic de deschidere a acesteia.

Având în vedere că în aceste condiţii nu se putea realiza procedura de transfer, comandantul de echipaj al elicopterului a luat decizia repoziţionării elicopterului, în zbor, dincolo de zona delimitată a heliportului, la o distanţă de aproximativ 50 de metri de acesta, într-o zonă sigură, unde a fost realizat predarea pacientului şi îmbarcarea acestuia la bordul aeronavei.

Ulterior, elicopterul SMURD a decolat către Craiova, pacientul fiind predat, în siguranţă, medicilor de la o unitate spitalicească din municipiul Craiova.”

