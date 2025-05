Plan de Urbanism General pentru stațiunea turistică de interes local Baia de Fier

Stațiunea turistică de interes local Baia de Fier va beneficia de un Plan de Urbanism General.

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj și Primăria Baia de Fier anunță organizarea unei dezbateri publice a documentației care stă la baza Planului de Urbanism General. Aceasta va avea loc pe 8 iulie, de la ora 13,00, la sediul Căminului Cultural „Ioan Niţulescu” din comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier.

Documentele pot fi consultate la sediul Agenției de Protecție a Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, și pe site-ul APM Gorj http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. La dezbaterea publică vor participa autoritățile implicate în implementarea planului, precum și publicul interesat. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și propuneri privind documentele menționate până la data de 08.07.2025, la sediul Agenției de Protecție a Mediului Gorj sau prin e-mail la adresa: [email protected] și, de asemenea, poate participa la ședința de dezbatere publică.

Investiții în dezvoltarea infrastructurii de turism

Este de amintit că Primăria Baia de Fier, din județul Gorj, a derulat anul trecut cea mai amplă investiție din județul Gorj în vederea creșterii atractivității stațiunii turistice cu același nume. Pentru a oferi turiștilor posibilitatea creșterii duratei sejurului petrecut aici, Primăria Baia de Fier este aproape gata de finalizarea celui mai important proiect de dezvoltare a infrastructurii turistice și de agrement din zona Gorjului.

Astfel, începând din acest an, turiștii sosiți la Baia de Fier, dar și localnicii, se vor putea bucura de un traseu pentru cicloturism de 7,7 km, alei pietonale 7,7 km, zonă de parc-spațiu verde amenajat: 30.738 mp, zonă de recreere, popasuri, agrement în suprafață de 2714,5 mp, loc de joacă/fitness, pista pumptrack, bordeie pentru meșterii populari, scenă demontabilă pentru organizarea unor evenimente de amploare, rețea de internet WIFI etc. Investiția are o valoare de 22,5 milioane de lei fonduri europene.

Zonă de agrement

La zona de ieșire din Peștera Muierilor spațiul verde a fost reconfigurat în ideea de a realiza o zonă cu mai multe facilități pentru turiștii care vin să viziteze peștera. În acest sens au fost realizate terasamente înierbate cu vegetație puțin înaltă decorativă cu ziduri de sprijin pentru modelarea în plan orizontal a terenului. S-au realizat trotuare gazonate pe un suport cu geomembrane care să permită drenarea apei pluviale.

Prin proiect în zona de ieșire s-a propus o remodelare a terenului prin terasamente și realizarea unui amfiteatru cu gradene și trepte din pământ și covor gazonat fixat cu parapet din granit și geomembrane. În planul superior al terenului din zona de ieșire din peșteră s-au construit bordeie îngropate în panta versantului, cu o zonă de pridvor, zona propusă pentru promovarea activităților meșteșugărești tradiţionale sub forma unor ateliere. Aceste activități sunt propuse pentru copii și adulți. Tot în această zonă s-a propus și o zonă de loc de joacă pentru copii cu echipamente și ansambluri specifice: balansoare, tobogan, aparate fitness, ansamblu cetate.