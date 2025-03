Vremea rea amână lucrările de deszăpezire de pe Transalpina

Încă mai este vreme de iarnă în zona montană a județului Gorj. Din cauza acestui lucru, drumarii au amânat intrarea pe șosea în zona Păpușa și ridicarea dronelor pentru a monitoriza șoseaua.

Aceasta este închisă pe tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului, încă din toamna anului trecut. Cu toate că nu mai este mult până la începutul lunii aprilie, nu sunt excluse noi episoade de iarnă la Rânca și în zona de creastă. Nici măcar nu se poate estima înălțimea stratului de zăpadă. Cert este că proprietarii de pensiuni și cabane au început să facă deja presiuni publice pentru ca șoseaua să fie redeschisă cât mai devreme.

„Noi știm ce avem de făcut. În primul rând ținem la siguranța angajaților de la Drumuri și la cea a conducătorilor auto. Oamenii noștri sunt în baza din Rânca și observă momentul când nu mai este zăpadă în zona de ascensiune pe Transalpina. Abia atunci se va putea da la o parte bariera și se va putea pătrunde cu utilaje. Se va desface drumul pe un tronson și vor fi ridicate dronele pentru o evaluare. Interesul nostru este să deschidem cât mai repede, dar numai în condiții de siguranță. Discuțiile acestea apar an de an, dar noi facem totul trebuie. Nu are nimeni niciun interes. Este un drum foarte circulat și trebuie să fie un trafic rutier în siguranță”, a precizat Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

Parcări în zone de belvedere

De asemenea, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova ia în calcul amenajarea unor mini-parcări în zone de belvedere pe cea mai înaltă șosea din țară. În momentul de față, drumul este preluat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și au fost alocate fonduri pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate referitor la starea șoselei și lucrările care mai trebuie efectuate.

Astfel, proiectul va fi ajustat în mod corespunzător și vor fi alocate și fondurile necesare. Ar fi foarte multe câteva zone de parcare în zone unde turiștii vor putea să admire stațiunea sau natura. Una este să lași mașina pe șosea și alta într-un spațiu special amenajat. Vom vedea ce va spune Studiul de Fezabilitate. Se va vedea care sunt zonele potrivite”, a menționat Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

