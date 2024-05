CEO a prelungit acordul-cadru de milioane de euro pentru serviciile de pază cu operatori privați

Subunitățile din Complexul Energetic Oltenia vor beneficia în continuare de servicii de pază. În acest sens au fost încheiate mai multe acte adiționale la un acord cadru în valoare de mai multe milioane de euro. Acesta a fost semnat pe 15 iulie 2022 cu mai mulți prestatori de servicii din regiune și nu numai.

Ulterior, pe 31 ianuarie 2024 a fost încheiat și un contract subsecvent, având ca obiect asigurarea de servicii de pază, bunuri și obiective la sedii și la subunitățile din Complexul Energetic Oltenia. Prin urmare, prin acte adiționale s-a decis prelungirea acestor acte adiționale și contracte subsecvente și se va continua prestarea serviciilor de milioane de euro. De asemenea, se va intra și într-un program de reorganizare, conservare și închidere a unora dintre subunitățile miniere. Astfel, va fi nevoie de monitorizarea bunurilor lăsate în urmă.

Este vorba de echipamente de lucru, utilaje de mare capacitate, piese, fier vechi, benzi din cauciuc și alte bunuri care ar putea ajunge pe mâna hoților. În plus, restrângerea activității va însemna și reducerea bugetului și a numărului de angajați. Prin urmare, se vor reduce în mod proporțional și serviciile de pază la care CEO apelează an de an. Potrivit ultimelor estimări, compania energetică alocă în fiecare an câteva milioane de euro pentru a asigura paza și protecția persoanelor și a bunurilor cu firme de pază private. Așadar, nu vor mai fi fonduri suficiente pentru a păstra agenții de pază privați. În același timp, nici nu vor putea fi lăsate nesupravegheate bunuri de milioane și zeci de milioane de euro.

Vor înlocui treptat paza cu monitorizare video

Complexul Energetic Oltenia (CEO) investește o sumă uriașă pentru supravegherea video a carierelor miniere. Bugetul este de peste 12,5 milioane de lei, respectiv peste 2,5 milioane de euro. În urma unor analize la nivelul Direcției de profil s-a ajuns la concluzia că un sistem de supraveghere video a perimetrelor miniere și nu numai va reduce numărul evenimentelor nedorite.Bugetul aprobat de către Directoratul CEO asigură proiectarea, executarea, punerea în funcţiune pentru un sistem de supraveghere video cu toate componentele de detecţie și efracţie pentru interior – exterior (pe perimetru) pentru obiectivele companiei. În momentul de față se caută o societate care să livreze și să instaleze echipamentele respective. Unitățile Complexului Energetic Oltenia se întind pe zeci de mii de hectare, iar paza este greu de asigurat peste tot.

