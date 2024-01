CEO scoate la vânzare două hoteluri și două restaurante

Complexul Energetic Oltenia (CEO) va scoate la vânzare patru active. Sunt vizate bunurile imobile care nu au legătură directă cu activitatea de producere a energiei electrice și a cărbunelui.

Prin urmare se dorește externalizarea sau chiar scoaterea la vânzare a bunurilor respective. Este vorba în principal de unități de cazare și de alimentație publică. Acționarii Complexului Energetic Oltenia au primit o listă cu principalele active pe care Directoratul intenționează să le scoată la vânzare în acest an. Printre bunuri se regăsește Restaurantul de la Săcelu sau Hostelul „Maiami” de la Târgu Jiu. Va mai fi scoasă la vânzare Cantina de 600 de locuri a Sucursalei Electrocentrale de la Ișalnița, precum și blocul de la Sucursala Electrocentrale de la Turceni unde sunt camere pentru oaspeți. Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor aproba în ședința de luna viitoare scoaterea la vânzare a celor patru active, potrivit ordinii de zi.

Este scoasă la vânzare

Activele de la Săcelu, deținute de CEO, au fost scoase de doi ani la vânzare. Măsura valorificării activelor de la Săcelu este parte din Planul de restructurare și decarbonare al CE Oltenia notificat Comisiei Europene în 4.12.2020, revizuit în iunie 2021 și completat în decembrie 2021. Comisia Europeană a aprobat la data de 26.01.2022, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile României de a acorda CE Oltenia un ajutor de restructurare. Măsura va permite Complexului Energetic Oltenia să își finanțeze Planul de Restructurare.

Complexul Energetic Oltenia a scos la vânzare atât clădirile din zonă, cât și terenurile și luciul de apă.

„Vânzare activelor non-core, disponibilizabile ale S. C.E.O. S.A., constând în imobile, dotări mijloace fixe și terenurile aferente:

Teren aferent imobilului „Bază de tratament”, în suprafață de 3.253,92 mp;

Teren aferent activului „Plajă împreună cu bazinele de apă minerală”, în suprafață de 10.147,00 mp;

Teren aferent activului „Centrală termică, spălătorie și parcare”, în suprafață de 1.772,90 mp și aferent fostului activ „Vila 3 și Vila 6”, în suprafață de 416,78 mp;

Teren aferent imobilului „Bloc de garsoniere”, în suprafață de 1.552,21 mp;

Teren aferent imobilului „Cantină Restaurant”, în suprafață de 561,00 mp”, conform CEO.

Vânzarea nu s-a putut concretiza, din cauza unor probleme cadastrale. Acum va fi scos la vânzare doar restaurantul din zonă, unde nu sunt probleme cu proprietatea.

Hotel de 3 stele la Târgu Jiu

Complexul Energetic Oltenia deține Hotelul „Maiami” la Târgu Jiu, pe Calea Eroilor. Este catalogat ca fiind de 3 stele, are 30 de camere şi un apartament cu 4 locuri. În total, sunt disponibile 64 de camere dotate cu aer condiţionat, baie, internet, telefon şi minibar. Unitatea mai deţine o sală de protocol şi un restaurant de 80 de locuri. Directoratul CEO a propus în 2017 închrierea prin procedură competitivă. În momentul respectiv exista depusă, la sediul Complexului Energetic Oltenia, o ofertă de la Societatea Achiziţie şi Dezvoltare, despre care se spune că ar fi controlată de omul de afaceri gorjean Nicolae Sarcină. Preţul minimal de închiriere propus de CEO era de 321.708 lei pe an, fără utilităţi şi fără TVA. Preluarea imobilului prin închiriere nu s-a mai produs. Este de precizat că hotelul are o suprafaţă totală construită plus anexe de 500 de metri pătraţi şi un teren de 1.733 de metri pătraţi.

Hotel la Turceni

Complexul Energetic Oltenia mai deține o unitate de cazare la Turceni. „Hotelul Turceni este o soluție ideală de cazare atât pentru turiști, cât și pentru personalul companiilor care desfășoară activități pe platforma industrială Turceni, cu domiciliul în afara localității.

Hotelul pune la dispoziție 16 camere duble și 16 camere single, camerele duble fiind utilate cu aer condiționat. Toate camerele sunt dotate cu mobilier adecvat, televizor și baie proprie. Unitatea de cazare a fost amenajată în trecut pentru delegațiile care veneau la Termocentrala Turceni și pentru salariați. S-a încercat și cazarea de turiști, dar turismul nu intră în obiectul principal de activitate al Complexului Energetic Oltenia. Colosul energetic nu numai că își vinde hotelurile, dar va separa până în 2026 carierele miniere și grupurile pe cărbune în cadrul unei Filiale pe lignit. Nu în ultimul rând, va fi scoasă la vânzare cantina de 600 de locuri de la Sucusala Electrocentrale de la Ișalnița.

