CEO investește într-o termocentrală care nu produce nimic. Complexul Energetic Oltenia (CEO) continuă să investească într-o termocentrală care nu produce nimic. După ce inițial anunțase că o va vinde, în momentul de față administrația CEO continuă să finanțeze Sucursala Electrocentrale de la Brăila.

Este vorba de Termocentrala pe gaze naturale de la Chișcani. Aceasta a fost preluată cu peste un deceniu de Complexul Energetic Oltenia în contul unor creanțe care erau de recuperat. Nu a produs niciodată vreun megawat cu toate că s-a spus că are două grupuri pe gaze naturale complet modernizate. Deși nu a produs și nu produce vreun beneficiu, Termocentrala de la Chișcani primește în continuare fonduri. CEO intenționează să achiziționeze serviciul ce are ca obiect: „Transportul salariaților de la domiciliu la locul de muncă și retur” pentru SE Chișcani. Serviciile de transport vor fi asigurate de luna aceasta.

Evaluată în vederea scoaterii la vânzare

Anul trecut, Complexul Energetic Oltenia a demarat evaluarea Sucursalei Chișcani, din Brăila, în vederea vânzării. A fost alocată suma de peste 100.000 de lei pentru evaluarea activelor deținute de sucursala din județul Brăila. Grupurile pe gaze de la Chișcani au fost preluate în urmă cu mai mulți ani de către Complexul Energetic Oltenia. Pentru că termocentrala nu producea nimic, acționarii Complexului Energetic Oltenia au aprobat vânzarea activelor de la Chișcani. Sucursala de la Brăila a fost preluată de Complexul Energetic Oltenia în anul 2013, în contul unor creanțe pe care le avea de recuperat de la Electrocentrale Grup SA.

Creanțele au fost de 30 de milioane de lei, iar CEO a mai și achitat o sumă de bani în plus. Este vorba de un rest de plată peste creanța de 30 de milioane de lei. Ani de zile, grupurile pe gaze naturale de la Chișcani nu au adus nicun fel de beneficii companiei. Din contra, au fost cheltuite milioane de lei an de an cu salariile și cu alte taxe.

Preluare nelegală

De precizat că o instanță de judecată a stabilit că preluarea Termocentralei de la Chișcani de către CEO nu s-a făcut legal. La un moment dat s-a încercat scoaterea la vânzare a centralei. Procesul însă a fost stopat pentru că era nevoie de un acord cu vechiul proprietar. Acum este obținut acordul acționarilor pentru vânzare. Termocentrala a fost evaluată de un expert autorizat, în vederea scoaterii la vânzare.

La Chișcani sunt două grupuri pe gaze naturale, Acestea au beneficiat înainte de preluarea de către CEO de lucrări de reabilitare. Interesant este că pe de o parte Termocentrala pe gaze de la Chișcani va fi scoasă la vânzare, iar pe de alta CEO și-a propus să construiască două grupuri pe gaze naturale la Turceni și Ișalnița.

Administrația companiei a anunțat că nu dorește modernizarea și punerea în funcțiune a grupurilor pe gaze existente la Chișcani și prin urmare se preferă vânzarea. Deocamdată, se preferă, de fapt, alocarea de fonduri către o sucursală care nu aduce vreun beneficiu companiei.