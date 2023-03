Câinii fără stăpân din Rovinari, trimiși în state din vestul Europei

Câinii din adăpostul Rovinari ajung prin adopție în state din partea de vest a Europei. Adapostul Public Canin Rovinari a stabilit recent un nou record de animale oferite spre adopție.

Este vorba de 20 de câini și-au găsit o nouă casă în țările occidentale (Germania și Austria).

„Mulțumim din nou asociațiilor pentru protecția animalelor Brunopet e.V., Tiere in NOT Austria și Tiere in Not Odenwald e.V. pentru toate eforturile financiare și logistice. De asemenea, va reamintim că în anul 2022, Adăpostul Public Canin Rovinari a dat spre adopție un număr de 160 de câini, plasându-ne pe primul loc din județ”, conform Primăriei din Rovinari.

Problema câinilor comunitari din județul Gorj este departe însă de a fi rezolvată. Sunt mii de câini care sunt fără stăpân și care umblă liberi prin orașele și comunele din județ. Rata adopțiilor rămâne scăzută în continuare, cel puțin la Târgu Jiu. Aici sunt și cei mai mulți câini fără stăpân în cele două adăposturi și câteva sute umblă liberi pe străzi. Puține animale sunt adoptate. La un moment dat se vorbea despre necesitatea construirii unui adăpost canin la nivel județean, însă totul a rămas în fază de proiect.