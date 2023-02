Pensionarii din minerit își fac asociație

Foști salariați din Complexul Energetic Oltenia și nu numai vor fi înființa o asociație a pensionarilor din sectorul minier și energetic.

Unul dintre inițiatorii înființării asociației este Doru Crăete, ex-angajat al Termocentralei de la Rovinari și pensionar. Acesta a declarat că există un grup de pensionari care au decis înființarea structurii respective, care să lupte pentru interesele pensionarilor din sectorul minier și energetic.

„Împreună cu alți colegi am decis să înființăm o Asociație a pensionarilor din minerit și energie. Vrem să fim o voce distinctă care să apare drepturile pensionarilor. În multe cazuri sunt abuzuri ale funcționarilor statului care nu iau în considerare anumite documente de la angajatori și nu aplică legislația. Unora li se spune că sunt prea puțini funcționari să soluționeze atâtea cereri și oamenii ajung să moară până să își primească pensia recalculată. Acum avem un grup provizoriu de conucere până când vom obține personalitate juridică. O asociație va lupta altfel pentru drepturile pensionarilor”, a declarat Doru Crăete, fost salariat la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari.

Probleme cu legislația

Complexul Energetic Oltenia are peste 11.000 de salariați. Anual, sute de angajați se pensionează, având în vedere că vârsta medie la compania energetică se apropie de 50 de ani. Astfel, an de an zeci și sute de angajați ating vârsta de pensionare. Unii nu au însă condițiile de vechime sau de muncă necesare. Cu toate acestea, a fost adoptată Legea 197 din 2021 care introduce condiții speciale de muncă în minerit și la termocentrale.

Casele de pensii nu au luat însă în considerare actul normativ. Nu a fost reglementată foarte clar în lege perioada 2001 – 2021 când mulți angajați ai Complexului Energetic Oltenia au pierdut grupa de muncă, deși au continuat să lucreze în condiții grele. În prezent, la Camera Deputaților este promovată Legea PLX 618 care își dorește să îndrepte situația. Dacă legea va fi adoptată, vârsta de pensionare va scădea cu 13 ani și angajații din minerit și sectorul energetic se vor putea pensiona la 52 de ani, dacă au 25 de ani vechime și condiții speciale de muncă.