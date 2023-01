Ministrul Energiei a anunțat demiterea a trei șefi din CEO

Ministrul Energiei a anunțat marți seară la Târgu Jiu demiterea a trei șefi din Complexul Energetic Oltenia, în urma tragediei de la Cariera Jilț Sud, unde trei mineri au murit.

Cei demiși sunt: directorul Sucursalei Miniere, directorul EMC Jilț și șeful Carierei Jilț Sud. De asemenea, Virgil Popescu va trimite Corpul de control la Complexul Energetic Oltenia.

„Am avut o discuţie cu şeful de tură, am primit informaţii despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Am avut o discuţie şi cu directorul sucursalei miniere (…). Am vorbit deja cu şeful Corpului de Control al Ministerului Energiei şi o comisie va veni la CE Oltenia pentru evaluarea stadiului securităţii în muncă (….) şi am solicitat deja, de urgenţă, schimbarea din funcţie a directorului sucursalei miniere, a directorului exploatării şi a şefului carierei pentru că asemenea tragedii nu trebuie să se mai întâmple. (…) Nu s-a putut intra acolo, era noapte. Am discutat cu minerii, dar prefer să păstrez discuţiile confidenţiale. Aștept o evaluare exactã a ceea ce s-a întâmplat. Corpul de control va analiza inclusiv amenzile aplicate de ITM la accidentele de muncã anterioare”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei.