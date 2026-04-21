(VIDEO) Război total în Consiliul Local Craiova. Scandal pe spălătoriile auto si mutarea medicilor de familie. Primăria, acuzată de analfabetism economic

Consiliul Local Craiova a adoptat, ieri, la limită, în sedintă extraordinară, un proiect de hotărâre prin care modifică Regulamentul de functionare a firmelor de vulcanizare/service auto/spălătorie auto din oras din 2023 după ce proiectul de modificare a stat în dezbatere publică. Mai multi consilieri locali s-au opus modificărilor spunând că firmele vor dispărea, angajatii vor pleca acasă, iar craiovenii vor întâmpina greutăti în accesarea unor servicii foarte folositoare intr-un timp scurt.

Primăria a sustinut că firmelor de profil nu le pasă de amenzile pe care le primesc pentru nerespectarea regulamentului si continuă să functioneze creând neplăceri locuitorilor din zonele unde isi desfăsoară activitatea. Tot în sedinta de ieri, mai multi consilieri s-au interesat de soarta medicilor de familie obligati să se mute de pe strada Horia, de lângă Spitalul de Neuropsihiatrie. Primăria le-a pus în vedere să elibereze spatiile până pe 1 mai, deoarece acolo vrea să infiinteze un centru pentru adictii asa cum o obliga legea. Consilierii au fost nedumeriti când au aflat că primăria si spitalul vor să acceseze fonduri europene pentru construirea tot a unui centru pentru adictii în curtea spitalului. „Atunci de ce i-ati mai mutat pe medici?” au intrebat o parte dintre consilieri.

Vulcanizarea si service-ul de cartier, bune la casa omului, dar,….

Printr-un regulament aprobat în 2023, Primăria a instituit anumite obligatii pentru firmele de profil în sensul în care acestea erau obligate să obtină un Acord de functionare pentru desfasurarea activitătii. Autoritatea competentă pentru emiterea acordului prevăzut de prezentul Regulament pentru activitățile de vulcanizare/service auto/spălătorie auto este Primarul Municipiului Craiova, iar în scopul protejării patrimoniului arhitectural, istoric și de mediu, va autoriza desfășurarea activităților adecvate, care să respecte reglementările urbanistice și să se armonizeze cu arhitectura zonală. Astfel, în aceste zone este interzisă desfășurarea de activități care produc zgomot, noxe, miros.

În cazul în care se constată, de către organele abilitate, astfel de încălcări, autoritatea administrativă poate refuza emiterea Acordului, poate dispune suspendarea sau anularea acestuia, în cazul în care acesta a fost emis. Suspendarea sau anularea acordului de funcționare se face prin dispoziția Primarului Municipiului Craiova. Este interzisă desfășurarea activităților de vulcanizare/service auto/spălătorie auto în alte zone decât cele special amenajate în acest scop și pentru care s-a eliberat acordul de funcționare. Staționarea și parcarea autovehiculelor vor fi asigurate exclusiv în incinta imobilului neafectând domeniul public.

Agenții economici care desfășoară activități de vulcanizare/service auto/spălătorie auto, înființați după adoptarea prezentului regulament, care implică prezența unui număr mare de autovehicule la punctul de lucru, și care, din aceste motive, pot îngreuna traficul rutier, se autorizează numai cu asigurarea unor spații de parcare pentru cel puțin două autovehicule pentru fiecare boxă de lucru care funcționează”, scrie în regulamentul din 2023. Acesta prevedea si amenzi pentru nerespectarea prevederilor. În sedinta de ieri, primăria a extins aceste contraventii.

„Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.674/2023 referitoare la aprobarea Regulamentului referitor la condițiile de desfășurare a activităților de vulcanizare/service auto/spălătorie auto/atelier de reparații auto, după cum urmează:

Art.6 se modifică prin completarea cu 5 alineate noi şi va avea următorul conținut: ”Art.6 (1) Nerespectarea de către agenții economici a prevederilor art. 4, prin desfășurarea de activități fără a deține Acordul de funcționare, constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în altfel de condiții, încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei. (2) Nerespectarea de către agenții economici a prevederilor art. 5, lit. c), prin desfășurarea de activități fără a deține Acordul de funcționare vizat pentru anul în curs, constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în altfel de condiții, încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu suspendarea activității comerciale până la data intrării în legalitate/vizării acordului de funcționare și cu amendă de la 2.000 la 2.500 lei”, scrie în documentul adoptat ieri.

Administratia, acuzată de analfabetism economic

Primul consilier care nu a fost de acord a venit din partea AUR. „Acest regulament este un pumn în gură pentru antreprenoriatul craiovean. Faceți exact același lucru pe care îl face și Ilie Bolojan, punând presiune pe firmele și antreprenorii craioveni. Prin acest regulament sărăciți și mai mult economia, forțând firmele să se mute la limitele teritoriale ale Craiovei. După ce că economia Craiovei este net inferioară altor municipii reședință de județ, dumneavoastră împingeți activitățile economice în afara orașului. Toate acestea puse laolaltă dau dovadă de analfabetism economic. Și nu o spun eu, o spune City Index, potrivit căruia Craiova este pe penultimul loc în clasamentul prosperității”, a spus consilierul Dan Păun.

„Să ne mai gândim că nu e bine să facem așa, să îi oprim să funcționeze. Totuși, sunt niște spălătorii, un ajutor pentru mașină la vulcanizare. Dacă te trezești undeva (cu o problemă), ce faci? Rămâi cu mașina acolo? Chemi… 500 de lei să te tracteze, să te ducă pe unde dăm voie la vulcanizări? Haideți să ne mai gândim și să nu le oprim activitatea punându-le amenzi foarte mari și sigilii, de parcă ar fi „infractorii infractorilor”. Se plătește — cum e în Brazdă — totul este fiscalizat, nu este nimic care să nu se fiscalizeze. De aceea v-as ruga frumos să vă mai gândiți un pic la aceste lucruri; nu trebuie să îi oprim pe oameni să funcționeze, să trăiască. Unii sunt acolo de 20-30 de ani”, a intervenit si consilierul PNL Adriana Ungureanu. „Eu aș întreba dacă administrația a gândit o soluție pentru angajații care vor rămâne fără locuri de muncă de la aceste spălătorii”, a spus si Emilia Neagu de la USR.

„Eu zic că este binevenită, pentru că trebuie să facem ordine și în acest domeniu. Cei care deschid service-uri trebuie să se gândească la angajați și să funcționeze potrivit prevederilor legale. Apoi, este și aspectul estetic pe care îl impun aceste spălătorii și service-uri”, a răspuns Dan Spînu, consilier PSD. „Dumneavoastră nu ați fost atent, domnule Spînu. Este vorba despre spălătorii deschise de 20 de ani?, a replicat Neagu? „Păi și dacă funcționează de 20 de ani, trebuie să păstrăm în continuare acest mod de lucru? Nu trebuie să facem și noi, odată, ordine? Dacă nu mărim amenzile, văd că îi încurajăm în continuare să persiste în această situație?, a concluzionat Spînu. În ecuatie a intrat si Eduard Cîrceag de la USR. „Sper să revăd și să aud aceste argumente și peste ceva timp, când va fi discuția despre sălile de jocuri de noroc, că văd că de spălătorii nu ne este frică”, a spus el.

Regula lui „vă permit”

Vicele Dan Păloiu a argumentat de ce proiectul este important. „Urmează să stabilim un regulament pentru sălile de jocuri și atunci, cu siguranță, cei care trebuie să le respecte, le vor respecta. Deocamdată nu avem un regulament pentru sălile de jocuri. Domnul Păun s-a referit la analfabetism economic. Nu știu, domnule Păun, cum ați ajuns la concluzia asta și ce pregătire aveți dumneavoastră în povestea asta. Ideea este că v-aș ruga să nu mai faceți aprecieri personale vizavi de acest aspect. Referitor la regulamentul pe care îl amendăm: eu știu că este din 2023.

Acolo, HCL are anumite prevederi care le-au dat o larghețe destul de mare să se pună la punct timp de 3 ani. Pentru cei care nu au făcut-o, acest regulament va fi puțin mai clar. Există mesaje pe care și eu le am în telefon din două zone: Împăratul Traian și strada Basarabia. Pe Împăratul Traian, cineva are o spălătorie chiar la o intersecție de străzi și, pe lângă faptul că efectiv spală mașinile acolo, au primit la un moment dat mai multe amenzi, nu s-au învățat minte și continuă să facă acest lucru, deranjând foarte mult pietonii care trec pe stradă; este un zgomot infernal din cauza manelelor și a aparatelor care sunt foarte aproape de casele din zonă.

Am o persoană care mi-a trimis — și nu aș vrea să îi dau numele — cert este că sunt o grămadă de mesaje. Săracul om îmi trimite de vreo 3 luni aceste mesaje și trebuia să luăm o decizie. Pe strada Basarabia, cineva are o spălătorie în curte. El spală mașinile fără să aibă un flux, adică un loc pe unde se intră și altul pe unde se iese, fără a folosi strada sau trotuarul. Aceste spălătorii nu respectă acest flux. Cei din strada Basarabia încalcă flagrant acest regulament. Legat de angajați: iarăși revin la această poveste — de 3 ani există un regulament care cumva a obligat acești patroni să își ia măsurile necesare, să mute sau să găsească alte soluții pentru afacerea lor”, a spus vicele.

„Încercăm acum să putem aplica regulamentul mult mai strict, având în vedere că, deși sunt foarte multe astfel de locații care nu dețin acordul de funcționare, ele continuă să funcționeze. Deși au fost sancționate contravențional cu măsura sistării activității, plângerea contravențională suspendă procesul-verbal de contravenție și continuă să funcționeze fără acord. Astfel, nu avem măsurile necesare pentru a putea pune în regulă această activitate pe raza Craiovei”, a întărit spusele lui Dan Păloiu, directorul de patrimoniu Ionut Gâlea.

Emilia Neagu a încercat să intervină: Dacă îmi permiteți… o scurtă completare la ce a spus…

Paloiu: Nu vă permit, pentru că ați avut timp să adresați…

Emilia: O completare doar la ce ați spus dumneavoastră.

Păloiu: Dacă este la ce am spus eu, vă permit.

Emilia: Ați spus că acea spălătorie de pe Împăratul Traian este la intersecție… dar până să ajungem acolo, tot pe strada Împăratul Traian sunt zeci de mașini care blochează trotuarele cu zilele în zona Jandarmeriei. Ce măsuri ați gândit pentru acele mașini?

Păloiu: Vă răspund și la această întrebare și cu asta am încheiat socotelile. Există un „Telefon al Cetățeanului” unde toți cetățenii pot suna. Imediat, cei de la Poliția Locală, împreună cu RAT, vor ridica acele mașini.

Medici de familie, evacuati pentru o nevoie de un an

Discutia s-a mutat apoi la medicii de familie de pe strada Horia despre care GdS a scris că sunt mutati din clădirea în care functioneaza de 20 de ani pentru a face loc unui centru pentru adictii. Conform legii Spitalul de Neuro trebuie să infiinteze acest centru până în luna mai a anului viitor. Cum clădirea medicilor era lipită de gardul spitalului, Primăria a pus ochii pe ea si a transferat-o spitalului. Discutiile s-au aprins când consilierii a trebuit să aprobe un proiect care prevede o dezmembrare a imobilului reprezentat de spital pentru ca acesta să poată accesa, împreună cu primăria un proiect european pentru construirea unui centru pentru adictii.

La prima vedere pare o contradictie. De ce să dai afară medicii de familie, să atribui clădirea spitalului pentru înfiintarea centrului când acel spital vrea să contruiască un centru din fonduri europene fix în curte. Primăria sustine că acea clădire este necesară pentru respectarea legii, adică va functiona ca centru până când e gata cel pe fonduri europene. Răspunsul nu a fost pe placul consilierilor din Opozitie. „Din câte am înțeles, această dezmembrare se face pentru ca spitalul să fie liber de sarcini în vederea accesării de fonduri europene pentru realizarea acelui centru despre care s-a discutat. Ați stabilit amplasamentul acelui centru? Și care mai este situația cu medicii de familie pe care vreți să îi evacuați? Ați renunțat la acea idee? Este o decizie total greșită”, a întrebat Teodor Sas, consilier PNL.

„Acesta este situat imediat după ce se intră în curtea Spitalului de Neuro, după clădirea din dreapta, până spre parcarea din spate. Pe lângă amplasamentul din Brazdă, li s-a oferit un amplasament mult mai aproape”, a răspuns Păloiu. „În cazul acesta, dacă aveți și amplasament pentru centrul pentru persoane cu adicții, înseamnă că nu mai este nevoie să mutați medicii de familie”, a continuat Sas.

„Centrul pentru adicții pe care dorim să îl facem pe fonduri europene, conform experienței, durează cel puțin 2 ani. Noi avem obligația, conform legii, ca până la anul să funcționeze în Craiova un centru pentru adicții”, a spus Păloiu. „Stați puțin că nu am înțeles, fiți mai clar. Adică îl construim la anul sau când l-om construi în curtea spitalului, dar evacuăm medicii pentru ce?”, a întrebat Emilia Neagu.

Păloiu: Doamna Neagu, vi s-a răspuns.

Sas: Ce intenționați să faceți cu spațiul după aceea?

Păloiu: Centrul pe care intenționăm să îl facem în curtea spitalului este de durată, poate dura 2-3 ani. Noi avem o obligație legală să îl facem până la anul în mai.

Sas: După ce îl construiți, aduceți medicii înapoi?

Păloiu: Vom vedea. Cinci dintre cei 9 medici deja și-au găsit spații pentru a se muta în apropierea locației actuale.

Proiectul a trecut fără probleme