O educatoare din Craiova este cercetată pentru purtare abuzivă. Aceasta este acuzată că a avut un comportament inadecvat față de copiii pe care îi avea în grijă. Ancheta a demarat în urma sesizării din oficiu a poliţiştilor.

Potrivit oamenilor legii, faptele s-ar fi produs în perioada martie 2025 – martie 2026.

„Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Craiova s-au sesizat din oficiu, pe 9 aprilie, cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

Din cercetări, a reieșit faptul că în perioada martie 2025 – martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădinițe particulare, din municipiu, pe timpul programului de lucru, ar fi săvârșit acte specifice infracțiunii de purtare abuzivă față de unii copii din cadrul grădiniței”, potrivit IPJ Dolj.

Cercetările sunt continuate de poliţişti sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Citeşte şi:



