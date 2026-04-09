Activităţi comune ale poliţiştilor români şi bulgari, în zona frontierei Calafat

Polițiștii doljeni împreună cu polițistii bulgari desfășoară, în perioada 9 aprilie – 10 mai, activități comune atât pe teritoriul României, în zona de frontieră a localității Calafat, cât și pe teritoriul Bulgariei.

1 de 5

Activitățile vizează asigurarea unui climat optim de ordine publică și menținerea unui climat rutier sigur, în zona de frontieră, potrvit IPJ Dolj..

Astfel că, în această perioadă, polițiștii vor desfășura activități comune cu polițiștii bulgari în zona frontierei româno – bulgare, de patrulare, monitorizare și controlul traficului rutier pe arterele care converg spre/dinspre localitățile Vidin – Calafat, în scopul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere și a evenimentelor rutiere nedorite.

