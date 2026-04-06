craiovajust.ro: Prescripție în dosarul morților de la „Filantropia”. Spitalul, obligat la despăgubiri de 200.000 euro

Cei doi asistenți medicali acuzați de moartea a doi pacienți în urma unor transfuzii de sânge, efectuate în februarie 2017 la Spitalul Filantropia din Craiova, au scăpat de răspundere penală, au stabilit joi magistrații de la Judecătoria Craiova. În dosarul trimis în judecată în 2025 de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova a intervenit prescripția, însă unitatea sanitară și unul dintre asistenți au fost obligați în solidar la despăgubiri civile de 200.000 de euro, scrie craiovajust.ro.

Amănuntele notate de magistrați sunt cutremurătoare și arată neglijența, nepăsarea și incompetența unora dintre cadrele medicale care au datoria să îngrijească pacienții, dar și problemele sistemice ale unității sanitare. Deși la nivelul Spitalului Filantropia existau protocoale pentru transfuzii și la nivel național exista chiar și un ghid în care se sublinia faptul că este interzisă încălzirea sângelui destinat transfuziilor prin introducere în apă caldă din cauza riscului hemolizei, acestea au fost ignorate complet.

Detalii terifiante

O asistentă, martoră în dosar, a declarat că asistenții nu aveau cunoștință de protocoale și nu fuseseră niciodată instruiți. În spital nu exista un aparat pentru încălzirea sângelui, transfuziile nu se efectuau sub supravegherea medicilor, care nici măcar nu erau anunțați pentru că „aceasta era cutuma”, fișele pacienților erau incomplete pentru că „așa se obișnuia”. Deși asistenții aveau datoria să verifice dacă sângele are aspect normal înainte de a-l administra, și această obligație a fost trecută cu vederea.

În plus, datele din dosar arată că asistenților li s-a atras atenția, de către pacienți și aparținători, că sângele are o culoare mai închisă decât de obicei și curge mai greu însă au ignorat toate semnalele. Moartea celor doi pacienți, au stabilit în final expertizele, a fost una „violentă”. Aceștia s-au sufocat, au avut dureri, frisoane și au intrat în final în stop cardiorespirator.

