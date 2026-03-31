Dolj: Bărbat din Cioroiași căutat de poliție, după ce a fost dat dispărut

Un bărbat de 58 de ani din comuna Cioroiași este căutat de polițiști după ce a fost dat dispărut, au anunțat reprezentanții IPJ Dolj. Acesta a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

„Secția nr.6 Poliție Rurală Giubega a fost sesizată astăzi, 31 martie, ora 12.00, de un bărbat, de 57 de ani, din comuna Cioroiași, cu privire la faptul că, în noaptea de 30 spre 31 martie 2026, numitul Firu Milu, de 58 de ani, cioban la ferma de animale a apelantului, a plecat de la locuința din comuna Cioroiași și nu a mai revenit“, precizează poliția.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 70 de kg, părul grizonat, ochii căprui, poartă mustață.

La momentul plecării acesta era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare albastră, cămașă în carouri de culoare roșu cu negru.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.