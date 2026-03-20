(VIDEO) Polițiștii doljeni aduc zâmbete copiilor de la Secția de Oncopediatrie din Craiova

Astăzi, polițiștii doljeni au fost alături de copiii internați în Secția de Oncopediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Oamenii legii au adus un strop de bucurie și speranță în viețile celor mici.

Într-o atmosferă caldă și plină de emoție, au fost organizate jocuri interactive și activități recreative, menite să le distragă atenția de la provocările zilnice. Energia și entuziasmul micuților au transformat întâlnirea într-un moment deosebit, atât pentru copii, cât și pentru polițiști.

Au fost oferite daruri simbolice și gânduri bune, încurajare și susținere pentru micuții luptători. Polițiștii sunt alături de comunitate și în momentele în care sprijinul uman contează cel mai mult.

