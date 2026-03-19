Dosar penal pentru profanare de morminte în Cimitirul Sineasca

Polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi astăzi, în jurul orei 10.20, de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale, potrivit IPJ Dolj.

La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

