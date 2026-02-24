Târgul de Primăvară revine la Craiova: două săptămâni de culoare și produse tradiționale

Craiovenii și turiștii sunt invitați să celebreze sosirea primăverii la Târgul de Primăvară, care va avea loc în perioada 24 februarie – 8 martie 2026. Evenimentul se va desfășura atât în centrul orașului, cât și în mai multe cartiere, pentru a fi accesibil unui public cât mai larg.

Pe durata celor două săptămâni, vizitatorii vor putea descoperi o gamă variată de produse specifice sezonului:

mărțișoare tradiționale,

creații handmade inspirate de primăvară,

flori,

dulciuri,

cadouri originale pentru cei dragi.

Standurile comercianților și artizanilor locali, dar și ale participanților din alte zone ale țării, vor fi amplasate în spații special amenajate de autoritatea locală.

Unde se desfășoară târgul

Târgul se va desfășura simultan în mai multe zone ale orașului pentru a facilita accesul craiovenilor:

Zona Centrală: Piața Mihai Viteazul – Calea Unirii

Piața Mihai Viteazul – Calea Unirii Calea București: zona Rotonda

zona Rotonda Cartier Brazda lui Novac: zona Complex Baba Novac

zona Complex Baba Novac Cartier Craiovița Nouă: esplanada dintre Bulevardul George Enescu și Bulevardul Oltenia

esplanada dintre Bulevardul George Enescu și Bulevardul Oltenia Bulevardul 1 Mai: zona Confecții, Aleea 1 Mai, zona Ciupercă

zona Confecții, Aleea 1 Mai, zona Ciupercă Cartier Valea Roșie: zona Bisericii Sfântul Calinic

zona Bisericii Sfântul Calinic Strada Petre Ispirescu

Bulevardul Dacia: zona Gării

Târgul de Primăvară este un eveniment tradițional al orașului Craiova, fiind o oportunitate pentru craioveni de a descoperi și achiziționa produse autentice, dar și pentru a petrece timp de calitate în familie sau cu prietenii, într-o atmosferă colorată și festivă.

