Suspendarea temporară a activității feribotului Oryahovo-Bechet

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, la data de 18.02.2026, activitatea feribotului Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv rafale puternice de vânt.

Măsura a fost dispusă pentru siguranța traficului și a persoanelor, urmând ca reluarea activității să fie anunțată în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Se recomandă participanților la traficul transfrontalier să urmărească informările oficiale și să își planifice deplasările ținând cont de restricțiile în vigoare.

Vom reveni cu actualizări imediat ce traficul va fi reluat în condiții normale.

