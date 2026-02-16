Circulație feroviară închisă lângă Craiova

CFR Infrastructură a anunțat că circulația feroviară va fi închisă total, începând de azi, timp de două săptămâni între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, în apropierea Craiovei, pe magistrala 100 București – Timișoara. Aproximativ 40 de trenuri care circulau în mod normal pe această rută vor fi anulate. Pasagerii vor fi transportați cu microbuze pe cei 25 km dintre Craiova și Leu.

Circulația feroviară va fi închisă permanent, în perioada 16 februarie – 1 martie, între stațiile Banu Mărăcine – Malu Mare, fir I, pentru executarea lucrărilor de ripare a tablierelor metalice ale Viaductului Cârcea de pe firul I pe firul II și montarea tablierelor metalice noi pe firul I, a anunțat CFR SA.

Pentru asigurarea continuității circulației, constructorul va pune la dispoziția călătorilor mijloace auto pentru transbordare pe distanța Craiova – Leu și retur.

Se vor executa următoarele lucrări

Pe durata închiderii totale se vor executa următoarele lucrări: demontarea liniei de contact; desfacerea și demontarea tronsoanelor de șină din zona aparatelor de reazem; relocarea și protejarea instalațiilor feroviare existente; scoaterea din cale a podurilor provizorii existente pe firul I; riparea tablierelor metalice existente, inclusiv cadrul șină și traversele, de pe firul I pe firul II, cu utilizarea unei macarale de mare tonaj; ridicarea și montarea tablierelor metalice noi pe firul I, cu utilizarea unei macarale de mare tonaj; refacerea suprastructurii căii ferate pe firul II; montarea liniei de contact pe firul I și repunerea acesteia sub tensiune.

„După finalizarea lucrărilor programate în intervalul 16.02.2026 – 01.03.2026, circulația feroviară între stațiile Banu Mărăcine – Malu Mare va fi reluată exclusiv pe firul II“, se arată într-un comunicat al CFR SA.

Lucrările se execută în cadrul obiectivului de investiții ‘Reconstrucție și Reparare viaduct Cârcea km 200+306, linia CF 100 Videle-Orșova’, finanțat de la bugetul de stat. În acest context, vor interveni modificări în circulația trenurilor.