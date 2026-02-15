S-a urcat băut la volan, dar a fost depistat rapid de polițiștii doljeni

Seara trecută, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au acționat în întreg județul pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și prevenirea accidentelor de circulație.

Activitățile au vizat depistarea participanților la traficul rutier care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate peste 180 de persoane și au fost verificate peste 140 de autovehicule.

Mai exact, un bărbat de 48 de ani, din comuna Calopăr, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Segarcea, în timp ce conducea un autoturism pe DC 95, din comuna Calopăr, având o concentraţie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

