(VIDEO) Premieră europeană la Universitatea din Craiova: simulatoare de navigație conectate în timp real cu Germania

La data de 11 februarie 2026, Universitatea din Craiova a realizat o premieră europeană în formarea profesională în domeniul navigației pe ape interioare, prin conectarea la distanță a două simulatoare de navigație de tip Wärtsilä NT Pro 5000.

Simulatoarele sunt instalate la:

Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Drobeta-Turnu Severin (Facultatea de Mecanică – UCV)

Schifferberufskolleg Rhein din Duisburg, Germania

⚓ Instruire la standarde europene, în timp real

Prin această conexiune inovatoare, studenții UCV beneficiază de aceleași condiții de instruire și evaluare ca viitorii conducători de navă certificați în Germania.

Simularea comună permite:

derularea în timp real a unor scenarii complexe,

coordonarea echipajelor aflate în locații diferite,

testarea situațiilor critice într-un mediu controlat,

armonizarea standardelor de examinare la nivel european.

Inițiativa răspunde solicitărilor venite din partea companiilor de shipping, care semnalează constant deficitul de personal calificat în sectorul navigației interioare.

🤝 Parteneriat european și finanțare strategică

Conectarea tehnică a fost realizată prin colaborarea dintre:

Universitatea din Craiova,

Schifferberufskolleg Rhein,

Wärtsilä,

Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services.

Simulatorul UCV a fost achiziționat în urmă cu doi ani, prin eforturi instituționale proprii, ca parte a strategiei de modernizare a infrastructurii educaționale.

Ulterior, prin proiectul ARIELL – Transformative Learning in Inland Waterways Education with Simulators and Digital Innovations (2024-1-DE02-KA220-VET-000245711), finanțat prin programul Erasmus+, au fost dezvoltate scenarii comune de instruire alături de parteneri europeni.

În completare, Ministerul Federal al Transporturilor din Germania a alocat suplimentar 100.000 de euro pentru realizarea conexiunii tehnice dintre simulatoarele din Duisburg și Drobeta-Turnu Severin.

🎓 Mesajul rectorului UCV

Rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, a subliniat importanța strategică a demersului:

„Această realizare reflectă direcția clară pe care Universitatea din Craiova și-a asumat-o, aceea de a construi o educație conectată la realitățile economiei europene, fundamentată pe parteneriate solide și pe integrarea tehnologiilor moderne în procesul de formare. Ne dorim ca studenții noștri să fie pregătiți la cele mai înalte standarde și să poată concura, fără diferențe, pe piața muncii în orice stat european.”

Universitatea din Craiova își reafirmă astfel statutul de pol de excelență, pe deplin integrat în rețelele academice europene.

