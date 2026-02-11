(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 13 – 19 Februarie

F*ck Valentines Day / F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndrăgostiților Avanpremiera

Regia: Mark Gantt

Cu: Marisa Tomei, Virginia Gardner, Skylar Astin, Lil Rel Howery, Jake Cannavale

Gen Film: Actiune, Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 97 min

Rating: AP 12

Gina își urăște ziua de naștere care pică fix de Ziua Îndrăgostiților și pleacă în Grecia ca să-i zădărnicească cererea în căsătorie a iubitului ei. Cu ajutorul turiștilor Johnny și al surorii acestuia, Mickey, născocește tot felul de planuri ca să o amâne, punându-și în același timp sub semnul întrebării relația.

Sambata, Duminica 20:20

Scarlet Avanpremiera

Regia: Mamoru Hosoda

Cu: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura, Kôji Yakusho, Yuki Saitô

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, Romantic, SF

Durată: 111 min

Rating: AP 12

O prințesă medievală aflată în căutarea răzbunării pentru moartea tatălui ei se trezește într-un tărâm între viață și moarte, unde întâlnește un tânăr idealist din zilele noastre, care îi arată posibilitatea unui viitor lipsit de amărăciune și furie.

Joi 20:20

Crime 101 / Autostrada crimei

Regia: Bart Layton

Cu: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jennifer Jason Leigh, Barry Keoghan, Halle Berry

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 135 min

Rating: N 15

Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.

Vineri pana Joi 18:00; 20:40

Wuthering Heights / La răscruce de vânturi

Regia: Emerald Fennell

Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 136 min

Rating: AP 12

Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.

Vineri pana Joi 17:50; 20:30

În pielea mea

Regia: Paul Decu

Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: N 15

După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.

Vineri 17:30

Sambata pana Joi 18:40; 20:50

Miss Moxy / Pisicuta Moxy

Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij

Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.

Vineri 12:50

Sambata pana Joi 11:50; 13:40

Whistle / Whistle – Sunetul morții

Regia: Corin Hardy

Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White

Gen Film: Horror

Durată: 97 min

Rating: N 15

Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.

Vineri 17:40

Sambata pana Joi 18:20

Băieți de oraș: Golden Boyz

Regia: Mihai Bendeac

Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

Vineri pana Duminica 16:40; 18:50; 21:00

Luni pana Miercuri 16:40; 18:50; 20:20; 21:00

Joi 16:40; 18:50; 21:00

Shelter / Protectorul

Regia: Ric Roman Waugh

Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.

Vineri pana Joi 15:50

Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune

Regia: Shea Wageman

Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo

Gen Film: Animatie, Familie, Comedie

Durată: 95 min

Rating: AG

Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.

Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:25

Marty Supreme / Marty Suprem

Regia: Josh Safdie

Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 150 min

Rating: N 15

Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.

Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.

Vineri 14:40

Sambata pana Joi 15:30

Micuța Amélie

Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade

Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 75 min

Rating: AG

Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.

Dublat: Vineri 12:10

Sambata pana Joi 12:10; 14:00

Hamnet

Regia: Chloé Zhao

Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn

Gen Film: Biografic, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.

Vineri pana Joi 15:20

North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord

Regia: Bente Lohne

Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer

Gen Film: Animatie

Durată: 85 min

Rating: AG

Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.

Dublat: Vineri 13:00; 14:00

Sambata pana Joi 12:20; 14:10

The Housemaid / Menajera

Regia: Paul Feig

Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson

Gen Film: Thriller

Durată: 131 min

Rating: N 15

The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.

Vineri 14:50

Sambata pana Joi 16:00

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:30

