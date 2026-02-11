(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 13 – 19 Februarie

F*ck Valentines Day / F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndrăgostiților Avanpremiera
Regia: Mark Gantt
Cu: Marisa Tomei, Virginia Gardner, Skylar Astin, Lil Rel Howery, Jake Cannavale
Gen Film: Actiune, Comedie, Romantic, Dragoste
Durată: 97 min
Rating: AP 12
Gina își urăște ziua de naștere care pică fix de Ziua Îndrăgostiților și pleacă în Grecia ca să-i zădărnicească cererea în căsătorie a iubitului ei. Cu ajutorul turiștilor Johnny și al surorii acestuia, Mickey, născocește tot felul de planuri ca să o amâne, punându-și în același timp sub semnul întrebării relația.
Sambata, Duminica 20:20
Scarlet Avanpremiera
Regia: Mamoru Hosoda
Cu: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura, Kôji Yakusho, Yuki Saitô
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, Romantic, SF
Durată: 111 min
Rating: AP 12
O prințesă medievală aflată în căutarea răzbunării pentru moartea tatălui ei se trezește într-un tărâm între viață și moarte, unde întâlnește un tânăr idealist din zilele noastre, care îi arată posibilitatea unui viitor lipsit de amărăciune și furie.
Joi 20:20
Crime 101 / Autostrada crimei
Regia: Bart Layton
Cu: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jennifer Jason Leigh, Barry Keoghan, Halle Berry
Gen Film: Crima, Thriller
Durată: 135 min
Rating: N 15
Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.
Vineri pana Joi 18:00; 20:40
Wuthering Heights / La răscruce de vânturi
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
Vineri pana Joi 17:50; 20:30
În pielea mea
Regia: Paul Decu
Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: N 15
După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.
Vineri 17:30
Sambata pana Joi 18:40; 20:50
Miss Moxy / Pisicuta Moxy
Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij
Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.
Vineri 12:50
Sambata pana Joi 11:50; 13:40
Whistle / Whistle – Sunetul morții
Regia: Corin Hardy
Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White
Gen Film: Horror
Durată: 97 min
Rating: N 15
Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.
Vineri 17:40
Sambata pana Joi 18:20
Băieți de oraș: Golden Boyz
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
Vineri pana Duminica 16:40; 18:50; 21:00
Luni pana Miercuri 16:40; 18:50; 20:20; 21:00
Joi 16:40; 18:50; 21:00
Shelter / Protectorul
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.
Vineri pana Joi 15:50
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri pana Joi 11:30; 13:25
Marty Supreme / Marty Suprem
Regia: Josh Safdie
Cu: Timothée Chalamet, Sandra Bernhard, Fran Drescher, Gwyneth Paltrow
Gen Film: Drama, Sport
Durată: 150 min
Rating: N 15
Revelația noii generații, apreciatul actor Timothée Chalamet joacă rolul principal în filmul “Marty Suprem”, povestea unui tânăr tupeist și versatil pe care nimeni și nimic nu îl poate opri din a-și realiza visul.
Visul lui Marty de a deveni cel mai mare jucător de ping pong este luat în derâdere și bagatelizat, însă acesta se încăpățânează să le demonstreze tuturor că orice victorie vine cu multe sacrificii.
Vineri 14:40
Sambata pana Joi 15:30
Micuța Amélie
Regia: Liane-Cho Han Jin Kuang, Maïlys Vallade
Cu: Loïse Charpentier, Victoria Grobois, Yumi Fujimori, Cathy Cerda, Marc Arnaud
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 75 min
Rating: AG
Micuța Amélie descoperă lumea cu uimirea și curiozitatea vârstei fragede, având-o alături pe prietena ei, Nishio-san. Însă odată cu cea de-a treia aniversare, un eveniment neașteptat îi tulbură universul fragil și marchează trecerea de la miracolul copilăriei la primele umbre ale vieții. O încântare pentru spectatori de toate vârstele.
Dublat: Vineri 12:10
Sambata pana Joi 12:10; 14:00
Hamnet
Regia: Chloé Zhao
Cu: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn
Gen Film: Biografic, Drama
Durată: 125 min
Rating: AP 12
Povestea lui Agnes, soția lui William Shakespeare, care se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, Hamnet. O poveste umană și cutremurătoare care a stat la baza creației celei mai faimoase piese a lui Shakespeare, Hamlet.
Vineri pana Joi 15:20
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri 13:00; 14:00
Sambata pana Joi 12:20; 14:10
The Housemaid / Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri 14:50
Sambata pana Joi 16:00
Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:30
