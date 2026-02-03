Tu știi ce cadou ii iei de Valentine’s Day? La Radio Sud Craiova faci 1 declarație de dragoste și ai șansa DUBLĂ de câștig!

La Radio Sud Craiova faci 1 declarație de dragoste și ai șansa DUBLĂ de câștig!

Te înscriem automat la cele 2 TOMBOLE pentru a câștiga:

– o CINĂ romantică La Papanu și o NOAPTE de cazare la Hotel Splendid Craiova sau

– o CINĂ romantică și o noapte de cazare la Pensiunea Carul din stele Beharca

daca ne trimiti pe WhatsApp la 0744 222 017, alaturi de numele tău, o DECLARATIE DE DRAGOSTE, pana pe 12 februarie, inclusiv!

Extragerea castigatorilor va avea loc pe 13 februarie prin random, la Matinal, si va fi transmisa LIVE pe pagina noastra de Faceboook!

Fiecare ascultator primeste un numar unic, cu care este înscris automat la ambele extrageri. O persoană se poate inscrie o singura data!

Neîndeplinirea acestor condiții poate duce la pierderea premiului, în caz de câștig.

În luna iubirii, oferta celor două restaurante este următoarea:

13-14 Februarie: Un Weekend Magic la Pensiunea Carul Din Stele!

​Iubirea se simte mai bine acolo unde muzica și tradiția se întâlnesc! Ai două seri de excepție:

​13 Februarie: Seară de petrecere cu Ionela Anghel Popa – Oficial & Alex Gadjo Dragomir .

​14 Februarie: Valentine’s Day Special cu Razvan Andronache

​ Condimentează-ți relația cu o cină specială și muzică live de cea mai bună calitate!

​ Rezervă masa ta: 0736393956

Beharca, Dolj

De Valentine’s Day, La Papanu te bucuri de o seară pentru doi, pe acorduri mixate live de către Mihai Ciobanescu, într-o atmosferă intimă și elegantă.

​Rezervă o masă pentru doi (sau pentru prieteni dragi)

0732116558

Februarie scrie povești de iubire.

Noi le dăm muzica, lumina și gustul perfect!