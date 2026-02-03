-3.3 C
Craiova
marți, 3 februarie, 2026
Tu știi ce cadou ii iei de Valentine’s Day? La Radio Sud Craiova faci 1 declarație de dragoste și ai șansa DUBLĂ de câștig!

De Gazeta de Sud

La Radio Sud Craiova faci 1 declarație de dragoste și ai șansa DUBLĂ de câștig! 💕

✨Te înscriem automat la cele 2 TOMBOLE pentru a câștiga:

– o CINĂ romantică La Papanu și o NOAPTE de cazare la Hotel Splendid Craiova sau

– o CINĂ romantică și o noapte de cazare la Pensiunea Carul din stele Beharca

▶️ daca ne trimiti pe WhatsApp la 0744 222 017, alaturi de numele tău, o DECLARATIE DE DRAGOSTE, pana pe 12 februarie, inclusiv!

👉 Extragerea castigatorilor va avea loc pe 13 februarie prin random, la Matinal, si va fi transmisa LIVE pe pagina noastra de Faceboook!

💫 Fiecare ascultator primeste un numar unic, cu care este înscris automat la ambele extrageri. O persoană se poate inscrie o singura data!

❗Neîndeplinirea acestor condiții poate duce la pierderea premiului, în caz de câștig. 💫

…… …….. ……… ……… ………….

💘 În luna iubirii, oferta celor două restaurante este următoarea:

💖 13-14 Februarie: Un Weekend Magic la Pensiunea Carul Din Stele!

​Iubirea se simte mai bine acolo unde muzica și tradiția se întâlnesc! Ai două seri de excepție:

​13 Februarie: Seară de petrecere cu Ionela Anghel Popa – Oficial & Alex Gadjo Dragomir . 🎤🎻

​14 Februarie: Valentine’s Day Special cu Razvan Andronache 🎸

✨ Condimentează-ți relația cu o cină specială și muzică live de cea mai bună calitate!

👉 Rezervă masa ta: 0736393956

📍Beharca, Dolj

💖 De Valentine’s Day, La Papanu te bucuri de o seară pentru doi, pe acorduri mixate live de către Mihai Ciobanescu, într-o atmosferă intimă și elegantă.

​Rezervă o masă pentru doi (sau pentru prieteni dragi)

📞 0732116558

Februarie scrie povești de iubire.🌹

Noi le dăm muzica, lumina și gustul perfect! ✨

