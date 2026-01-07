Dolj: Şoferi depistaţi la volan sub influenţa băuturilor alcoolice

4.5 C
De Magda Dragu
Dolj: Şoferi depistaţi la volan sub influenţa sub influența băuturilor alcoolice

Un bărbat de 44 de ani din Craiova şi un bărbat de 40 de ani, din Daneţi, au fost depistaţi conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, în timpul controalelor efectuate de poliţiştii din Dolj.

Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat ieri, 6 ianuarie, ora 20.55, un bărbat, de 44 de ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tineretului, din localitate, potrivit IPJ Dolj.

Întrucât prezenta halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În această dimineață, ora 03.20, polițiști din cadrul Secției nr.12 Poliție Rurală Daneți au depistat un bărbat, de 40 de ani, din comuna Daneți, în timp ce conducea un autoturism pe D.J 561C, în localitatea Dobrotești. Și acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0.97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii conducători auto au fost conduși la unități medicale, unde le-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de alcool.

Probele biologice vor fi înaintate IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

