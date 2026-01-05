1.8 C
Craiova
luni, 5 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Un șofer a provocat un accident pe DEx12 după ce a depășit utilajele de deszăpezire

(VIDEO) Un șofer a provocat un accident pe DEx12 după ce a depășit utilajele de deszăpezire

De Magda Dragu
Un șofer a provocat un accident pe DEx12 după ce a depășit utilajele de deszăpezire
Un șofer a provocat un accident pe DEx12 după ce a depășit utilajele de deszăpezire

Accident rutier pe DEx12, sensul către Craiova. Un șofer grăbit a provocat un accident după ce a depășit utilajele de deszăpezire, informeaza DRDP Craiova.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, un conducător auto a ignorat, în această dimineaţă, recomandările de siguranță și a decis să efectueze o manevră de depășire a utilajelor care acționau pentru curățarea carosabilului.

„Utilajele se aflau în plină misiune, acționând cu lamă și material antiderapant pentru a menține drumul practicabil. Din cauza nerespectării distanței și a condițiilor specifice de intervenție, șoferul a pierdut controlul asupra direcției, izbindu-se de parapetul de siguranță al drumului expres. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă riscul unei tragedii a fost imens“, precizează DRDP Craiova.

Autoritățile reamintesc faptul că depășirea utilajelor aflate în intervenție este extrem de periculoasă, atât pentru participanții la trafic, cât și pentru personalul care își desfășoară activitatea pe carosabil. Respectarea acestor reguli simple contribuie decisiv la prevenirea accidentelor și la menținerea unui trafic sigur pentru toți.

Citeşte şi: Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA