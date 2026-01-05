(VIDEO) Un șofer a provocat un accident pe DEx12 după ce a depășit utilajele de deszăpezire

Accident rutier pe DEx12, sensul către Craiova. Un șofer grăbit a provocat un accident după ce a depășit utilajele de deszăpezire, informeaza DRDP Craiova.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, un conducător auto a ignorat, în această dimineaţă, recomandările de siguranță și a decis să efectueze o manevră de depășire a utilajelor care acționau pentru curățarea carosabilului.

„Utilajele se aflau în plină misiune, acționând cu lamă și material antiderapant pentru a menține drumul practicabil. Din cauza nerespectării distanței și a condițiilor specifice de intervenție, șoferul a pierdut controlul asupra direcției, izbindu-se de parapetul de siguranță al drumului expres. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, însă riscul unei tragedii a fost imens“, precizează DRDP Craiova.

Autoritățile reamintesc faptul că depășirea utilajelor aflate în intervenție este extrem de periculoasă, atât pentru participanții la trafic, cât și pentru personalul care își desfășoară activitatea pe carosabil. Respectarea acestor reguli simple contribuie decisiv la prevenirea accidentelor și la menținerea unui trafic sigur pentru toți.

Citeşte şi: Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului