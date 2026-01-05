Ghișeul.ro a picat pentru a doua oară de la începutul anului

Ghișeul.ro, platforma prin care românii își plătesc taxele și impozitele, mărite de la 1 ianuarie, este indisponibilă pentru a doua oară de la începutul anului.

Site-ul de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro, gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), este indisponibil. Platforma online prin care se pot face plățile, este picată la nivel național.

Aminitm, platforma ghiseul.ro, prin care contribuabilii plătesc online taxe și impozite, a picat și vineri, nefiind funcțională câteva ore. Ulterior, site-ul a repornit, afișând un mesaj care spune că s-au efectuat lucrări de mentenanță, precizează digi24.ro.

Românii erau întâmpinați atunci de următorul mesaj: „Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor. Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă multumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți! Vă multumim, echipa ghiseul.ro”.

De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite

De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”.

Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor. Platforma online Ghișeul.ro este un proiect derulat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și susținut de Asociația de Plăți Electronice din țară, care oferă românilor posibilitatea să vizualizeze și să plătească taxele și impozitele locale din orice loc, fără să se mai deplaseze ori să stea la cozi.

Citeşte şi: Ministerul Mediului caută director pentru Apele Române. Procedura de selecție va fi publică