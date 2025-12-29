Ce spune Primăria Craiova despre incidentul din Parcul „Nicolae Romanescu“

Un bărbat a fost salvat de jandarmi după ce a căzut în lac, urmărit de o haită de câini, în Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova.

În weekendul trecut, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, aflat în misiune de menținere a ordinii publice, a intervenit în urma unei sesizări primite de la Dispeceratul IJJ Dolj. Apelul viza faptul că, în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, un bărbat era urmărit de o haită de câini.

În urma acestui incident, Primăria Craiova precizezeză că perimetrul Parcului „Nicolae Romanescu” este supravegheat în permanență de angajații Serviciului de Gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Salubritate Craiova.

„Având în vedere că s-au primit mai multe sesizări, în ultima perioadă, referitoare la apariția unor câini agresivi în Parcul Nicolae Romanescu, echipajele de ecarisaj sunt prezente zilnic în zonă, fiind capturați, în medie, câte doi câini/zi. Toți câinii prinși în Parcul Nicolae Romanescu provin de pe terenurile virane private învecinate cu parcul, unde ei se adăpostesc ziua, iar noaptea ies în parc.

Dar, chiar dacă se iau măsuri în permanență, de fiecare dată când echipele de ecarisaj sunt în timpul procedurilor de prindere a câinilor fără stăpân, oamenii din echipe au mari probleme cu iubitorii de animale, care îi și agresează fizic pe aceștia.

Le reamintim proprietarilor de animale că au obligația, conform legii, să-și păstreze animalele de companie pe domeniul privat, dar și să le sterilizeze și microcipeze. Având în vedere că Salubritate Craiova nu poate acționa pe teren privat, se va trece la amendarea proprietarilor terenurilor private din vecinătatea parcului“, potrivit unui comunicat al Primăriei Craiova.

Campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor

Pentru a stopa acest fenomen de înmulțire necontrolată a acestor câini fără stăpân, care provin de la câinii cu stăpân nesterilizați, Primăria împreună cu Salubritate Craiova au făcut și o campanie gratuită de sterilizare voluntară a câinilor cu stăpân. De altfel, Primăria Craiova, Salubritatea și reprezentanții Poliției animalelor vor demara, de anul viitor, verificări în tot orașul pentru cei care nu își sterilizează animalele.



„Capturarea câinilor de pe domeniul public se face conform legislației în vigoare, respectând normele și regulamentele, ce includ și condițiile de capturare ce trebuie îndeplinite concomitent.

Pentru a eficientiza activitatea de ecarisaj din municipiul nostru, le recomandăm cetățenilor să sune direct la dispeceratul Salubritate Craiova (0251.422.733), care funcționează nonstop și care poate sesiza imediat echipajul de capturare“, se mai precizează în comunicat.

