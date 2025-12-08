„Colindăm încă din zori“, spectacol pe scena Teatrului Colibri Craiova

Teatrul Colibri – Secția Folclor „Maria Tănase“ aduce pe scenă frumusețea din cântecul sărbătorilor de iarnă și dăruiește publicului spectacolul „Colindăm încă din zori“, miercuri, 10 decembrie, ora 19:00.
Alături de orchestră, ne vor aminti atmosfera și tradițiile care însoțesc Crăciunul și Anul Nou soliștii:
- Mariana Ionescu Căpitănescu,
- Constantin Enceanu,
- Marius Măgureanu,
- Lavinia Bîrsoghe,
- Liliana Popa,
- Aneta Şişu,
- Manuela Motocu,
- Liviu Dică,
- Cristian Bănăţeanu,
- Luiza Turcu,
- Alex Golfin,
- tineri talentați care au trecut pragul atelierelor de folclor.
Spectacolul va fi prezentat de interpreții de muzică populară: Luiza Turcu și Alex Golfin. Conducerea muzicală va fi asigurată de Ion – Cristian Munteanu.
Accesul se va face exclusiv pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile.
Invitațiile se pot procura de la Agenţia Teatrului Colibri Craiova, astfel:
luni în intervalul orar 09:00 – 17:00
joi și vineri între 08:00 – 12:00 / 16:00 – 20:00
sâmbătă între 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00
duminică între 10:00 – 13:00.
Mai multe informații se pot obține la tel.: 0251.412.473.
