„Colindăm încă din zori“, spectacol pe scena Teatrului Colibri Craiova

Teatrul Colibri – Secția Folclor „Maria Tănase“ aduce pe scenă frumusețea din cântecul sărbătorilor de iarnă și dăruiește publicului spectacolul „Colindăm încă din zori“, miercuri, 10 decembrie, ora 19:00.

Alături de orchestră, ne vor aminti atmosfera și tradițiile care însoțesc Crăciunul și Anul Nou soliștii:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Constantin Enceanu,

Marius Măgureanu,

Lavinia Bîrsoghe,

Liliana Popa,

Aneta Şişu,

Manuela Motocu,

Liviu Dică,

Cristian Bănăţeanu,

Luiza Turcu,

Alex Golfin,

tineri talentați care au trecut pragul atelierelor de folclor.

Spectacolul va fi prezentat de interpreții de muzică populară: Luiza Turcu și Alex Golfin. Conducerea muzicală va fi asigurată de Ion – Cristian Munteanu.

Accesul se va face exclusiv pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile.

Invitațiile se pot procura de la Agenţia Teatrului Colibri Craiova, astfel:

luni în intervalul orar 09:00 – 17:00

joi și vineri între 08:00 – 12:00 / 16:00 – 20:00

sâmbătă între 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

duminică între 10:00 – 13:00.

Mai multe informații se pot obține la tel.: 0251.412.473.

