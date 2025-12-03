Accident în Craiova. O femeie lovită de un autoturism pe trecerea de pietoni

Accident în această după-amiază, pe strada Popoveni, din municipiul Craiova. O femeie, în vârstă de 40 de ani, a fost lovită de un autoturism pe trecerea de pietoni

„Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un bărbat de 56 de ani, din comuna Seaca de Câmp, în timp ce conducea un autoturism pe strada Popoveni, din Craiova, ar fi surprins și accidentat o femeie de 40 de ani, din Craiova, care s-ar fi angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal“, potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, femeia a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital, conștientă și cooperantă.

Conducătorul auto a fost cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

