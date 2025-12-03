9 C
Craiova
joi, 4 decembrie, 2025
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Dolj: Mascații au descins la internet cafe-uri cu păcănele ilegale

(VIDEO) Dolj: Mascații au descins la internet cafe-uri cu păcănele ilegale

Magda Dragu
De Magda Dragu

-

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au desfășurat astazi, 3 decembrie, o acțiune pentru verificarea modului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de către operatorii economici.

În cadrul acțiunii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară, în locații din Craiova, Bechet, Călărași, Podari, Pielești și Melinești, potrivit IPJ Dolj.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de organizarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

„În fapt, în mai multe locații cu destinația de internet cafe, din județul Dolj, operatorii economici ar fi oferit clienților tablete pe care sunt instalate aplicații de jocuri de noroc în rețea, neautorizate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc“, potrivit IPJ Dolj.

La acțiune au participat și polițiștii secțiilor 1 și 3 Poliție Craiova, Poliției Orașului Bechet și Dăbuleni, Secției 5 Poliție Rurală Pielești, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj. Cercetările sunt continuate, urmând a fi dispuse măsuri legale.

