Craiova: Doi adolescenți dintr-un centru de plasament, dați dispăruți

Secția 2 Poliție Craiova a fost sesizată, azi noapte, de reprezentanți ai DGASPC Dolj despre dispariția a doi adolescenți. SERDARU CRISTIAN-FLORENTIN și NEAGOE ANDREEA MARIA, ambii de 15 ani, au plecat din centrele în care sunt instituționalizați și nu au mai revenit.

Semnalmente SERDARU CRISTIAN FLORENTIN:

înălţime 1,70 m,

greutate 60 de kg,

ochii căprui,

părul negru, creț,

cu un tatuaj în zona gâtului.

La momentul plecării era îmbrăcat într-un trening negru cu alb și pantofi sport de culoare albă.

Semnalmente NEAGOE ANDREEA MARIA: înălţime 1,70 m, greutate 70 de kg, ochii căprui, părul șaten.

La momentul plecării era îmbrăcată în pijama de culoare gri, bluzon alb, papuci roz.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoanele dispărute sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

