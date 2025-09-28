19 C
Craiova
duminică, 28 septembrie, 2025
Minoră dispărută din Craiova

De Mariana BUTNARIU
Secția 3 Poliție Craiova a fost sesizată, azi noapte, la ora 3.15, de un bărbat, de 59 de ani, din municipiu, cu nepoata sa a dispărut. În seara zilei de 27 septembrie, în jurul orei 18.00, DIMA CRISTINA-RAISA, de 12 ani, a plecat de la domiciliul din municipiul Craiova și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1, 55 – 1,60 m, greutate 50 de kg, ochii căprui, părul șaten, lung.

La momentul plecării era îmbrăcată într-un compleu negru cu buline albe și papuci albi.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la minora dispărută sunt rugate:

  • să apeleze numărul unic de urgență 112,
  • să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

