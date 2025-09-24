23.3 C
Craiova
miercuri, 24 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDolj(VIDEO) Incendiu pe Centura de Nord a Craiovei. O casă, cuprinsă de flăcări

(VIDEO) Incendiu pe Centura de Nord a Craiovei. O casă, cuprinsă de flăcări

Magda Dragu
De Magda Dragu

-

Un incendiu izbucnit de vegetație uscată a izbucnit, în această seară, pe centura de nord a Craiovei. Flăcările s-au extins la o anexă și la o casă de locuit aflate în apropiere.

„Echipele de intervenție intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care a izbucnit pe centura de nord a Craiovei. Focul s-a extins rapid din cauza vântului puternic, afectând o anexă și o casă de locuit aflate în apropiere.

Se acţionează cu șase autospeciale de lucru cu apă și spumă. Incendiul se manifestă pe două focare. Se lucrează pentru localizarea şi lichidarea incendiului“, potrivit ISU Dolj.

Citeşte şi: (VIDEO) Incendii de vegetație uscată în mai multe localitaţi din Dolj

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Haos la Craiova, la meciul de futsal dintre România...

Haos total la meciul de futsal dintre România și...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA