(VIDEO) Incendiu pe Centura de Nord a Craiovei. O casă, cuprinsă de flăcări

Un incendiu izbucnit de vegetație uscată a izbucnit, în această seară, pe centura de nord a Craiovei. Flăcările s-au extins la o anexă și la o casă de locuit aflate în apropiere.

„Echipele de intervenție intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată care a izbucnit pe centura de nord a Craiovei. Focul s-a extins rapid din cauza vântului puternic, afectând o anexă și o casă de locuit aflate în apropiere.

Se acţionează cu șase autospeciale de lucru cu apă și spumă. Incendiul se manifestă pe două focare. Se lucrează pentru localizarea şi lichidarea incendiului“, potrivit ISU Dolj.

Citeşte şi: (VIDEO) Incendii de vegetație uscată în mai multe localitaţi din Dolj