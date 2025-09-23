Craiova: Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public

Primăria Craiova a anunţat că va continua ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public, aflate într-o stare avansată de degradare.

Astfel, în perioada următoare de pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate următoarele autoturisme:

1.Autoturismul marca Peugeot, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.90.NTJ, situat pe str. Gral.Nicolae Magereanu, bl. D28;

2.Autoturism marca BMW, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.09.FRY, situat pe bd. Oltenia, bl. 170L;

3.Autoturism marca Opel, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.12.DKM, situat pe bd. Oltenia, bl. 170L;

4.Autoturism marca Peugeot, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.12.VXW, situat pe str. Elena Farago, bl. 123G;

5.Autoturism marca Peugeot, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.28.GSI, situat pe str. Elena Farago, bl. 127B;

6.Autoturism marca Skoda, de culoare roșie, cu număr de înmatriculare DJ.12.RSC, situat pe str. Elena Farago, bl. 133A;

7.Autoturism marca Peugeot, de culoare albastră, cu număr de înmatriculare DJ.11.SPA, situat pe str. Brazda lui Novac, bl. 40IVA1;

8.Autoturism marca Nissan de culoare neagră, cu număr de înmatriculare DJ.95.CFM, situat pe str. Brazda lui Novac, bl. 41IVA1;

9.Autoturism marca Renault, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.12.YXZ, situat pe bd. Dacia, bl. 75IVA1;

10.Autoturism marca Land Rover, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.58.PVD, situat pe bd. Dacia, bl. 50;

11.Autoturism marca Mazda, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.59.PVD, situat pe bd. Dacia, bl. 50;

12.Autoturism marca Daewoo, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.99.ADE, situat pe str. Sf. Dumitru, bl. 2;

13.Autoturism marca Renault, de culoare gri, cu număr de înmatriculare DJ.8.CMS, situat pe str. Sf. Dumitru, bl. 2;

14.Autoturism marca Volkswagen, de culoare albă, cu număr de înmatriculare DJ.05.HHP, situat pe str. Calea București, bl. U6a.

