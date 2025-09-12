(VIDEO) Exercițiu comun România-Bulgaria: infractor prins prin cooperare transfrontalieră

Polițiști din România și Bulgaria au desfășurat, ieri, un exercițiu comun pentru a testa cooperarea transfrontalieră în situații critice.

Scenariul a vizat un furt de componente auto comis de un grup infracțional, în care unul dintre suspecți a fugit cu mașina în Bulgaria. Datorită colaborării eficiente între autorități, suspectul a fost depistat și reținut de polițiștii bulgari.

Exercițiul a permis testarea vitezei de reacție, a comunicării între echipe și a intervenției integrate. S-a consolidat astfel parteneriatul româno-bulgar. Exercițiul a avut ca scop și pregătirea polițiștilor pentru provocările securității la frontiera comună.