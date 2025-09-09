Restricții de circulație în Craiova pe 10 septembrie, pentru Turul României la ciclism

Primăria Craiova anunță restricții de trafic miercuri, 10 septembrie 2025, între orele 08:30 – 11:00, pentru desfășurarea Startului Festiv al Etapei I din cadrul Turului României la ciclism, eveniment organizat de Federația Română de Ciclism.
Străzile afectate de restricții:
- Calea Unirii, tronsonul dintre intersecția cu străzile Brestei și Calea București și intersecția cu străzile Popa Șapcă și Alexandru Ioan Cuza;
- Mihai Viteazul, tronsonul dintre intersecția cu Calea Unirii și intersecția cu str. Ion Maiorescu.
Măsuri suplimentare
- Parcările de pe strada Mihai Viteazul, între Calea Unirii și Ion Maiorescu, trebuie eliberate miercuri între 07:00 și 11:00.
- Accesul în zona restricționată va fi permis doar pentru:
- autovehicule cu regim de circulație prioritară,
- vehiculele caravanei,
- riveranii fără alt acces către proprietate,
- autoturismele care transportă persoane cu handicap,
- autovehiculele televiziunilor care transmit evenimentul.
Pe durata restricțiilor, traficul va fi deviat pe arterele adiacente.
Primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.
