Restricții de circulație în Craiova pe 10 septembrie, pentru Turul României la ciclism

Primăria Craiova anunță restricții de trafic miercuri, 10 septembrie 2025, între orele 08:30 – 11:00, pentru desfășurarea Startului Festiv al Etapei I din cadrul Turului României la ciclism, eveniment organizat de Federația Română de Ciclism.

Străzile afectate de restricții:

Calea Unirii , tronsonul dintre intersecția cu străzile Brestei și Calea București și intersecția cu străzile Popa Șapcă și Alexandru Ioan Cuza;

, tronsonul dintre intersecția cu străzile Brestei și Calea București și intersecția cu străzile Popa Șapcă și Alexandru Ioan Cuza; Mihai Viteazul, tronsonul dintre intersecția cu Calea Unirii și intersecția cu str. Ion Maiorescu.

Măsuri suplimentare

Parcările de pe strada Mihai Viteazul , între Calea Unirii și Ion Maiorescu, trebuie eliberate miercuri între 07:00 și 11:00.

, între Calea Unirii și Ion Maiorescu, trebuie eliberate miercuri între 07:00 și 11:00. Accesul în zona restricționată va fi permis doar pentru: autovehicule cu regim de circulație prioritară, vehiculele caravanei, riveranii fără alt acces către proprietate, autoturismele care transportă persoane cu handicap, autovehiculele televiziunilor care transmit evenimentul.



Pe durata restricțiilor, traficul va fi deviat pe arterele adiacente.

Primăria solicită șoferilor să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Citește și: Vâlcea: Incendiu de vegetație în localitatea Fârtățești