1.500 de copii din comunități vulnerabile au primit ghiozdane complet echipate, printr-o campanie RURIS și Salvați Copiii România

De Mariana BUTNARIU

Un număr de 1.500 de elevi din județele Argeș, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Mureș, Olt, Suceava și Vâlcea au început noul an școlar cu ghiozdane complet echipate. Cadoul a fost oferit de compania românească RURIS, în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii România.

Acțiunea face parte dintr-o inițiativă mai amplă, derulată încă din 2017, prin care RURIS a sprijinit până acum peste 25.000 de copii din medii defavorizate, oferindu-le ghiozdane și pachete cu rechizite.

„Educația este cheia unui viitor mai bun, iar fiecare copil merită șansa de a avea un start plin de speranță și neumbrit de grija lipsurilor materiale. Prin această acțiune, vrem să le oferim copiilor nu doar rechizite, ci și încrederea că viitorul le aparține”, a declarat Cătălin Stroe, directorul general RURIS.

Reprezentanții Salvați Copiii România au subliniat că sprijinul este esențial, în condițiile în care, potrivit datelor Eurostat, 33,8% dintre copiii din România sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. De asemenea, la începutul anului 2024, peste 440.000 de copii cu vârste între 7 și 17 ani erau în afara școlii. Anual aproximativ 35.000 de elevi abandonează școala (date INS – Salvați Copiii România).

Prin aceste inițiative, organizatorii își propun să contribuie la reducerea abandonului școlar și la crearea de șanse egale pentru copiii din comunitățile vulnerabile.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

