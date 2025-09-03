(VIDEO) Tânăr din Dolj, reţinut după ce a distrus un autoturism şi a ameninţat un bărbat

Un tânăr, de 25 de ani, din comuna Răcarii de Sus, a fost reţinut de poliţişti dup ce a distrus un autoturism si a amenintat un bărbat.

„Polițiști din cadrul Poliției Orașului Filiași au reținut, pe 2 septembrie, pentru 24 de ore, un tânăr, de 25 de ani, din comuna Răcarii de Sus, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de amenințare și distrugere.

Poliţiştii au fost sesizaţi, în noaptea de 15 spre 16 august, de un bărbat de 35 de ani, din comuna Brădești, cu privire la faptul că în timp ce se afla în comuna Răcarii de Sus, i-ar fi fost distrus autoturismul și ar fi fost amenințat de către o persoană de sex masculin.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în urma unui conflict verbal spontan, un tânăr, de 25 de ani ar fi lovit cu un obiect tăietor autoturismul bărbatului de 35 de ani, ce se afla staționat pe strada Paltinului, din comuna Răcarii de Sus. Totodată, tânărul ar fi adresat amenințări bărbatului, creându-i o stare de temere“, potrivit IPJ Dolj.

În cursul zilei de ieri, tânărul de 25 de ani a fost condus la sediul poliţiei pentru audieri. În urma probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Citeşte şi: Bărbat arestat după o încăierare pe o stradă din Băileşti