Bărbat arestat după o încăierare pe o stradă din Băileşti

Polițiștii băileșteni au reţinut marţi, pentru 24 de ore, un bărbat de 53 de ani, din Băileşti, pentru lovirea sau alte violenţe.

Sâmbătă, jurul orei 17.00, polițiștii au fost sesizați că pe o stradă din Băileşti este un conflict.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 53 de ani, care a declarat că în timp ce se afla pe stradă, în fața imobilului său din municipiul Băileşti, ar fi fost amenințat cu acte de violenţă de către un bărbat de 46 de ani, din aceeași localitate, fiind folosit și un obiect tăietor-înţepător.

Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că între bărbatul de 46 de ani și cel de 53 de ani, a izbucnit un conflict spontan, în timpul căruia primul l-ar fi amenințat cu acte de violenţă pe cel de-al doilea. La rândul său, bărbatul de 53 de ani l-ar fi lovit cu un obiect tăietor-despicator, în zona capului și a mâinii stângi, pe cel de 46 de ani,. Bărbatul rănit s-a deplasat la spital, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, după care a părăsit unitatea medicală.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și lovirea sau alte violenţe. De asemenea, polițiștii le-au adus la cunoștință celor doi bărbaţi dreptul de a solicita ordin de protecție provizoriu, însă aceștia au refuzat.

În continuarea cercetărilor, marţi, bărbatul de 53 de ani a fost condus la sediul poliţiei. În baza probatoriului administrat, a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Băilești cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

