Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 5 – 11 Septembrie

Demon Slayer: Infinity Castle 2D / MX4D 2D Avanpremiera

Regia: Haruo Sotozaki

Cu: Natsuki Hanae, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono, Akari Kitô

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 155 min

Rating: N 15

Echipa ucigașilor de demoni este atrasă în Castelul Infinitului, unde Tanjiro, Nezuko și Hashira se confruntă cu demoni terifianți de rang superior într-o luptă disperată, în timp ce lupta finală împotriva lui Muzan Kibutsuji începe.

2D: Joi 20:20

2D MX4D: Joi 21:00

Downton Abbey: The Grand Finale / Downton Abbey: Final glorios Avanpremiera

Regia: Simon Curtis

Cu: Michelle Dockery, Paul Giamatti, Dominic West, Elizabeth McGovern

Gen Film: Drama

Durată: 122 min

Rating: AG

„The Grand Finale” continua povestea familiei Crawley care, alături de personal, intră în anii 1930. Pe măsură ce îndrăgita galerie de personaje caută o cale către viitor pentru Downton Abbey, ei trebuie să accepte schimbarea și să întâmpine un nou capitol.

Miercuri, Joi 20:50

Sneaks / Aventura tenișilor Avanpremiera

Regia: Rob Edwards, Christopher Jenkins

Cu: Anthony Mackie, Keith David, Laurence Fishburne, Martin Lawrence

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Când un tenis de designer se rătăcește din greșeală în New York, trebuie să-și adune toată „tăria” interioară pentru a-și salva sora și a se întoarce la adevăratul său proprietar.

Dublat: Sambata, Duminica 14:00

The Conjuring: Last Rites / Trăind printre demoni: Ultima spovedanie 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Michael Chaves

Cu: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Lawlor

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 130 min

Rating: N 15

Vera Farmiga și Patrick Wilson revin pentru ultima dată în rolurile celebrilor specialiști ai paranormalului Ed și Lorraine Warren cu un caz impactant și extrem de întunecat.

Farmiga și Wilson joacă alături de Mia Tomlinson și Ben Hardy, în rolurile fiicei Judy Warren și a iubitului ei, Tony Spera, dar și de Steve Coulter în rolul părintelui Gordon. Distribuția este completată de Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton și Shannon Kook.

2D: Vineri pana Joi 16:10; 18:10; 18:40; 20:40; 21:20

2D MX4D: Vineri pana Miercuri 21:00

Joi 18:30

2D VIP+: Vineri pana Joi 17:40; 20:45

The Myth of Marakuda / Legenda lui Maracuda

Regia: Viktor Glukhushin

Cu: Prokhor Chekhovskoy, Peter Ivaschenko, Marina Lisovets, Eliza Martirosova, Diomid Vinogradov

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Fiul căpeteniei Marakud ar trebui să devină un războinic, însă nu se descurcă deloc la vânătoare și își dezamăgește tatăl. Marakuda pleacă singur în pădure unde întâlnește pasărea sacră Tink, care îl înzestrează cu puterea de-a înțelege limbajul animalelor și al păsărilor. Marakuda și Tink se întorc acasă cu onoruri. Băiatul nu știe că, potrivit tradiției, pasărea sacră trebuie sacrificată pentru prosperitatea tribului.

Dublat: Vineri pana Joi 11:20; 13:20; 15:15

Caught Stealing / Prins cu mâța-n sac 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Darren Aronofsky

Cu: Austin Butler, Vincent D’Onofrio, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Griffin Dunne

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Hank Thompson, un fost jucător de baseball, se trezește pe neașteptate implicat într-o luptă periculoasă pentru supraviețuire în lumea interlopă a New York-ului anilor ’90, fiind nevoit să navigheze într-o lume perfidă pe care nici nu și-a imaginat-o.

2D: Vineri pana Joi 21:40

2D VIP+: Vineri pana Joi 15:00

The Roses / Familia Rose

Regia: Jay Roach

Cu: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samberg, Jamie Demetriou

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 105 min

Rating: N 15

Competitivitatea și resentimentele ascunse sub imaginea de cuplu perfect erup atunci când visurile în carieră ale soțului se prăbușesc.

Vineri pana Joi 19:40

Smurfs / Ștrumfii: Filmul 2D / MX4D 2D

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

2D Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:10; 16:15

2D MX4D Dublat: Vineri pana Miercuri 12:30; 14:30

Joi 11:45; 13:40

Nobody 2 / Nobody: Erou de serviciu 2 2D / MX4D 2D / VIP+ 2D

Regia: Timo Tjahjanto

Cu: Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Bob Odenkirk

Gen Film: Actiune, Comedie, Crima, Thriller

Durată: 89 min

Rating: N 15

La patru ani după ce a înfruntat accidental mafia rusă, Hutch are încă o datorie de 30 de milioane de dolari față de organizația criminală și o achită printr-un șir nesfârșit de execuții ale unor infractori internaționali.

Deși îi place adrenalina meseriei sale, Hutch și soția lui Becca (Connie Nielsen) sunt copleșiți de muncă și încep să se îndepărteze unul de celălalt. Așa că decid să le ofere copiilor lor (Gage Munroe, Paisley Cadorath) o scurtă vacanță la Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark – singurul loc unde Hutch și fratele său Harry (RZA) au fost vreodată în vacanță, pe vremea când erau copii.

2D: Vineri pana Joi 17:20

2D MX4D: Vineri pana Miercuri 16:25

Materialists / Materialiștii

Regia: Celine Song

Cu: Pedro Pascal, Chris Evans, Dakota Johnson

Gen Film: Comedie, Romantic

Durată: 116 min

Rating: AP 12

Afacerea profitabilă a unei femei care conduce o agenție matrimonială ajunge în pericol după ce intră într-un triunghi amoros toxic care îi amenință clienții.

Vineri pana Joi 19:10; 21:30

Dolphin Boy 2 / Prietenul meu, delfinul 2

Regia: Mohammad Kheirandish

Gen Film: Animatie

Durată: 96 min

Rating: AG

În această continuare a filmului Prietenul meu, delfinul din 2022, tânărul protagoist, crescut de delfini, pornește într-o nouă aventură. Împreună cu navigatorul său și alți însoțitori, el înfruntă monștri marini pentru a-și păstra rolul de „erou al mării”. Totul se complică atunci când Majid, mânat de gelozie, descoperă locul unde se află o poțiune misterioasă. De aici, lucrurile scapă de sub control: o balenă sălbatică, o misiune de salvare riscantă și, în cele din urmă, adevărul despre originile umane ale băiatului-delfin ies la iveală.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 14:00

Weapons / Arme

Regia: Zach Cregger

Cu: Josh Brolin, Julia Garner, June Diane Raphael, Benedict Wong, Austin Abrams

Gen Film: Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: IM 18

Când toți copiii dintr-o clasă, cu excepția unuia, dispar în mod misterios în aceeași noapte, la exact aceeași oră, un oraș întreg trebuie să descopere misterul și vinovatul.

Vineri pana Miercuri 15:50; 18:30; 21:10

Joi 15:20; 17:50

The Bad Guys 2 / Băieții răi 2 3D

Regia: Pierre Perifel, JP Sans

Cu: Sam Rockwell, Zazie Beetz, Awkwafina, Anthony Ramos

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie, Mister, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:30; 13:40

Joi 13:00

The Fantastic Four: First Steps / Cei 4 Fantastici: Primii pași 3D

Regia: Matt Shakman

Cu: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Vineri pana Joi 17:10

Sirenele 3: Legenda coroanei

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 95min

Rating: AG

Cele 3 sirene își doresc mai mult ca niciodată să renunțe la puteri și descoperă legenda unei coroane fermecate care le poate îndeplini orice dorință. Însă coroana pare să ascundă un secret bine păstrat, care le poate distruge liniștea pentru totdeauna.

Vineri pana Joi 12:00; 16:00

Jurassic World Rebirth / Jurassic World: Renașterea 3D / MX4D 3D

Regia: Gareth Edwards

Cu: Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 134 min

Rating: N 15

La 5 ani după Jurassic World Dominion, o echipă care lucrează la o un proiect remarcabil din lumea medicală pornește într-o expediție în regiuni ecuatoriale izolate pentru a extrage ADN-ul de la trei creaturi preistorice masive.

3D: Vineri pana Marti 18:00; 20:50

Miercuri, Joi 18:00

3D MX4D: Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 15:45

How to Train Your Dragon / Cum să îți dresezi dragonul 3D

Regia: Dean DeBlois

Cu: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 125 min

Rating: AG

Pe stâncoasa insulă a Tontului, unde vikingii și dragonii sunt dușmani de generații, Sughiț (Mason Thames) se distinge de ceilalți. Fiul inventiv, dar neglijat al șefului Stoic cel Vast (Gerard Butler), Sughiț sfidează secole de tradiție când se împrietenește cu Știrbul, un temut dragon Furia Nopții. Legătura lor improbabilă dezvăluie adevărata natură a dragonilor, punând la încercare chiar fundamentele societății vikinge.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20; 14:50

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri pana Joi 11:35; 13:50

