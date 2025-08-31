Tânăr din Caracal, arestat preventiv după ce ar fi distrus probe care arătau că ar fi avut droguri la el

Un tânăr de 24 de ani, din Caracal, a fost arestat preventiv după ce ar distrus probe care arătau că ar fi avut droguri la el, potrivit IPJ Dolj.

Poliţiştii din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au reţinut, în dimineața zilei de 30 august, pentru 24 de ore, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din Caracal, județul Olt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri.

„În noaptea de 29 spre 30 august a.c., în timp ce se afla într-o unitate medicală, unde fusese adus de cadre medicale, a fost depistat având asupra sa substanțe susceptibile a avea efec psihoactiv. Având în vedere aceste aspecte, celui în cauză i-au fost întocmite documente de constatare iar substanțele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Tânărul ar fi smuls din mâna agentului constatator actul de constatare întocmit, pe care l-ar fi distrus, după care a încercat să fugă“, potrivit IPJ Dolj.

Cel în cauză a fost prins imediat de polițiști și imobilizat, ulterior fiind condus la sediul Secției 2 Poliție Craiova pentru continuarea cercetărilor.

Tânărul a fost arestat preventiv

În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, tânărul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul zilei de ieri, 30 august, cel în cauză a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

