Curtea de Apel Craiova anunţă că de miercuri îşi suspendă activitatea

În data de 26 august 2025, judecătorii Curții de Apel Craiova reuniți în cadrul Adunării generale, având în vedere convocarea Adunărilor generale ale judecătorilor decisă în data de 21 august 2025 de către Consiliul Superior al Magistraturii, au luat în discuţie exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Având în vedere că acțiunile agresive susținute și lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire prin disoluție, a puterii judecătorești, este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituționale de putere în stat, să atragem atenția asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul față de cetățeni și solidaritatea cu aceștia pentru ca dreptul de acces la justiție să nu devină o iluzie.

În cadrul acesteia s-a hotărât în unanimitate:

Art. 1. Solicitarea fermă a retragerii de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Art. 2. Solicitarea fermă adresată reprezentanţilor puterii executive şi legislative de a înceta campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Art. 3. Începând cu data de 27.08.2025 și până la retragerea proiectului de lege, suspendă activitatea de judecată, cu excepția cauzelor în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.), a cauzelor având ca obiect măsurile preventive (în faza de cameră preliminară și în faza de judecată), suspendarea executării actelor administrative, plasamente, adopții.

Art. 4. Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția celor de judecată a altor cauze decât cele menționate în art. 3).

Lista cauzelor ce vor fi soluționate în acest interval de timp, urmează a fi afișată săptămânal pe site-ul Curții de Apel Craiova.

