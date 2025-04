(VIDEO) Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 11 – 17 Aprilie

Hitpig! / Hitpig: Purcelușul detectiv Avanpremiera

Regia: David Feiss, Cinzia Angelini

Cu: Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson, Anitta, RuPaul

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Hitpig este un purceluș angajat de oameni pentru a găsi și recupera animalele de companie ale acestora. Nu este deloc o treabă ușoară, dar este un câștig sigur!

Murăturică reprezintă cel mai recent caz acceptat. Aceasta este o elefanțică foarte naivă și vioaie, salvată de o ecologistă din ghearele unui circar lacom din Las Vegas. Deși inițial, detectivul nostru pornește în misiune hotărât doar să facă bani, aventura îi duce pe cei doi într-o călătorie în jurul lumii și în situații care le vor arăta cât de importantă este prietenia.

Dublat: Joi 15:00

Buzz House: The Movie 2 Avanpremiera

Regia: Florin Babei

Cu: Andrei Selaru, Costi Max, Tina Duceac, Marius Neagu, Alex Ghinea

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 105 min

Rating: AP 12

După ce este găsit inconștient, Selly se trezește din comă doar pentru a descoperi că ceva fundamental s-a schimbat: nu mai poate să mintă. Costi, prietenul său oportunist, vede o șansă de a transforma această slăbiciune într-un spectacol captivant, dar care scapa de sub control după ce încearcă să facă un nou sezon BuzzHouse.

Marti pana Joi 16:40; 18:50; 21:00

Aladdin

Regia: Daniel Burcea

Cu: Teodora Geanta, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 46 min

Rating: AG

Aladdin este un spectacol muzical cu papusi inspirat si adaptat din cartea „O mie si una de nopti” actiunea centrandu-se pe un tanar sarac din regatul Agrabah care este solicitat de un vrajitor pentru gasirea unei lampi de ulei ascunsa intr-o pestera impreuna cu diverse comori.

Duminica 11:30

The Amateur / Amatorul

Regia: James Hawes

Cu: Caitriona Balfe, Julianne Nicholson, Rami Malek, Laurence Fishburne

Gen Film: Actiune

Durată: 127 min

Rating: N 15

The Amateur spune povestea unui specialist în criptografie al CIA care convinge agenția, prin șantaj, să-l pregătească și să-i dea undă verde pentru a porni pe urmele unui grup de teroriști care i-au ucis soția la Londra.

Vineri pana Luni 18:20; 21:00

Marti pana Joi 18:10; 20:45

Drop / Jocul terorii

Regia: Christopher Landon

Cu: Brandon Tyles, Violett Beane, Meghann Fahy, Jeffery Self

Gen Film: Drama, Mister, Thriller

Durată: 90 min

Rating: N 15

Violet, o mamă văduvă iese, la o primă întâlnire după câțiva ani, dar ieșirea ia o turnură înfricoșătoare când, în timpul cinei, începe să primească mesaje de amenințare pe telefon, făcând-o pe femeie să se întrebe dacă bărbatul fermecător din fața ei este implicat.

Vineri pana Joi 18:40; 20:30

Moon the Panda / Un panda pe nume Moon

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Alexandra Lamy, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Noé Liu Martane

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Tian are doisprezece ani când este trimis la bunica sa din cauza rezultatelor slabe la școală. Departe de oraș, în misterioșii munți ai Chinei, se împrietenește cu un urs panda pe care îl botează Moon. Așa începe o aventuă incredibilă care îi va schimba viața nu doar lui, ci și pe-a familiei sale.

Dublat: Vineri pana Luni 12:50; 15:10

Marti pana Joi 12:20; 14:30

Subtitrat: Vineri 17:20

Sambata pana Luni 17:20; 19:30

The Proud Princess / Prințesa și grădinarul

Regia: Radek Beran, David Lisy

Cu: Anna Fialová, Marek Lambora, Ales Procházka

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Romantic, Dragoste

Durată: 89 min

Rating: AG

Regele Benjamin se îndrăgostește de răsfățata prințesă Carolina. Pentru a-i câștiga inima, trebuie să se furișeze la curtea Regatului de Miazănoapte deghizat în grădinar și să demaște planul sfetnicilor, care vor să uzurpe tronul tatălui Carolinei.

Dublat: Vineri pana Luni 12:20; 14:10

Marti pana Joi 11:50; 13:45

Bambi: A Tale of Life in the Woods / Bambi: O poveste din pădure

Regia: Michel Fessler

Cu: Mylène Farmer

Gen Film: Aventuri, Drama, Familie

Durată: 82 min

Rating: AG

Pornește în aventură alături de Bambi, un pui de căprioară care descoperă lumea pădurii alături de mama și prietenii lui: corbul, iepurele și ratonul.

Sosirea toamnei în pădure aduce cu ea și despărțirea de mama lui, iar tânărul Bambi învață să trăiască de unul singur. Din fericire, își găsește prietena din copilărie, pe Faline, iar mai apoi își regăsește tatăl, un cerb maiestos alături de care află că oricât de mic ai fi, ai o mare putere în tine. Pregătește-te pentru o călătorie de neuitat plină de aventuri și emoții!

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 13:10; 15:00; 16:50

Sambata, Duminica 11:25; 13:10; 15:00; 16:50

Joi 13:10; 16:55

A Minecraft Movie / Minecraft: Filmul 3D

Regia: Jared Hess

Cu: Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jack Black

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 106 min

Rating: AG

Bine ați venit în lumea Minecraft, unde creativitatea nu doar te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) și Dawn (Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație. Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Negru).

Dublat: Vineri,Luni 11:50; 13:30;14:00; 15:40; 16:10

Sambata, Duminica 11:15; 11:50; 13:30; 14:00; 15:40; 16:10

Marti pana Joi 13:00; 13:30; 15:20; 15:50

Subtitrat: Vineri 17:50

Sambata pana Luni 17:50; 20:00

Marti pana Joi 17:40; 20:00

A Working Man / Un bărbat de onoare

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Levon Cade a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții. Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

Vineri pana Luni 16:00; 20:45

Marti pana Joi 15:35; 20:15

Mentorii

Regia: Adrian Tapciuc

Cu: Cătălin Bordea, Dorian Popa, Loredana Groza, Radu Bucălae, Mira, Doina Teodoru, Adrian Titieni, Drăcea

Gen Film: Comedie

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Mentorii urmărește povestea lui Johnny Baltă, un tânăr imatur și viitor moștenitor al unui imperiu financiar imens, deținut de tatăl său, Dorin Baltă. Nemulțumit de comportamentul superficial al fiului său, Dorin decide să-l dea afară din casă după un accident de mașină și îi cere să dovedească în șase luni că poate deveni un adult responsabil. Johnny, cu ajutorul surorii sale Magda, recurge la mentoratul celor mai faimoși trei influenceri de dezvoltare personală din țară. De aici, lucrurile iau o întorsătură neașteptată…

Vineri pana Luni 18:30

Marti pana Joi 18:00

