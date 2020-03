Primari din Dolj, revoltaţi din cauza taxei de gunoi

Am aprobat taxa pentru gunoi încă de anul trecut. Bineînţeles nu am mers pe taxa stabilită de ADI ECODOLJ. Am încercat să valorificăm informaţiile noastre, cu privire la cantitate de gunoi generat, la număr de persoane care mai sunt în localitate.

Prin urmare, am stabilit un tarif de 5 lei/persoană, respectiv de 6,50 lei/persoană, în funcţie de capacitatea pubelei. Nouă nu ni se pare corect să plătim o taxă atât de mare. Anul acesta nu am mai făcut nicio modificare. Am stabilit taxele anul trecut şi nu schimbăm bugetul toată ziua. Eu nu pot să-i spun cetăţeanului că azi este o taxă şi la anul o altă taxă,

a precizat Iulian Cristescu, primarul localităţii Leu.