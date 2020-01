Încă un drum judeţean din Dolj modernizat cu fonduri europene

Încă un drum judeţean din Dolj va fi modernizat cu fonduri europene. Consiliul Judeţean (CJ) Dolj a lansat, zilele trecute, licitaţia privind modernizarea a 12 kilometri din Drumul Judeţean (DJ) 561B Segarcea – Zăval.

Este vorba de tronsonul Valea Stanciului (Horezu Poenari) – Padea, pentru care au fost obţinute fonduri europene în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria. Contractul de finanţare a fost semnat în iulie 2018, proiectul de colaborare transfrontalieră cu vecinii bulgari vizând modernizarea a două drumuri: 12 km în Dolj şi alţi opt kilometri de drum în districtul Montana.

„Această porțiune de șosea va permite accesul mai facil către sudul județului, către portul și punctul de trecere a frontierei din Bechet. Modernizarea acestui tronson, care pornește din comuna Valea Stanciului și ajunge în satul Padea, din comuna Drănic, înseamnă o investiție de 6,5 milioane de euro“, explica în momentul semnării contractului de finanţare preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Modernizarea acestui tronson de drum judeţean va costa circa 7,5 milioane de euro

Modernizarea DJ 561B Segarcea (DJ 561) – Zăval (DN55A), km 12+130 – km 24+260 este necesară pentru „a creşte gradul de accesibilitate în zonele rurale şi urbane situate în zona transfrontalieră“, după cum se menţionează în anunţul de participare postat în sistemul electronic de achiziţii publice.

Valoarea estimată a lucrărilor de modernizare a celor 12 km şi 130 de metri de drum este de 30.377.120 de lei fără TV, adică 7,5 milioane de euro cu TVA.

CJ Dolj a stabilit drept criteriu de atribuire a contractului „cel mai bun raport calitate – preţ“, preţul oferit contând în proporţie de 90%. Pentru restul de 10% se va ţine cont de perioada de garanţie acordată lucrărilor.

Ofertele se primesc până la data de 16 martie. Contractul are prevăzută o durată de 12 luni pentru realizarea lucrărilor.

Ce presupune modernizarea drumului judeţean Horezu Poenari – Padea

Consiliul Județean Dolj a derulat etapizat lucrările de modernizare a DJ 561B Segarcea – Zăval, drum cu o lungime totală de peste 35 de kilometri. Într-o primă fază, a fost reabilitat cu fonduri europene un tronson de 11 kilometri, cuprins între Zăval și Horezu Poenari (pe vechiul exerciţiu financiar).

CJ Dolj a obţinut, în iulie 2018, fonduri europene pentru modernizarea a 12 km din drumul județean 561B Segarcea – Zăval, tronsonul Horezu Poenari – Padea

„Am continuat demersul în actualul exercițiu financiar și ne-a fost aprobat un nou proiect, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, cu o valoare de aproximativ 8,6 milioane de euro pentru activitățile implementate de CJ Dolj. Prin intermediul acestuia, abordăm un nou segment al drumului județean 561B, între Horezu Poenari și Padea, în lungime de peste 12 kilometri“, a precizat președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

„Investiția vizează modernizarea părții carosabile, dar și amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale, construirea de podețe sau realizarea de spații pentru parcare și de stații pentru autobuze. De asemenea, demersul include și o serie de soluții moderne pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, capitol la care se înscriu panourile de avertizare a șoferilor cu privire la viteză, precum și sistemele de semnalizare și iluminare a trecerilor pentru pietoni, alimentate cu energie solară“, a adăugat Prioteasa.

Urmează ultimul tronson din DJ 561B, cel dintre Padea și Segarcea

La rândul său, vicepreşedintele CJ Dolj Cosmin Vasile a amintit că un proiect similar, care se referă la ultimul tronson din DJ 561B, între Padea și Segarcea, se află într-un stadiu avansat al procedurii de precontractare.

„Estimăm că în curând vom semna documentele prin care obținem finanțare europeană și pentru acest sector de drum, suma care revine Consiliului Județean fiind de peste cinci milioane de euro. Vom ajunge astfel la peste 145 de milioane de euro, valoarea cumulată a demersurilor de îmbunătățire a infrastructurii rutiere pe care CJ Dolj le derulează cu fonduri europene“, a afirmat Cosmin Vasile.

S-a lansat licitaţia şi pentru DJ 561A Giurgiţa – Pleniţa

Recent, Consiliul Judeţean a scos la licitaţie şi modernizarea DJ 561A, Giurgiţa – Urzicuţa – Afumaţi – Băileşti – Moțăței (intersecția cu DN 56) – Dobridor – Unirea – Plenița – limita cu judeţul Mehedinți. Este vorba de cel mai lung drum judeţean din Dolj (72 km), motiv pentru care modernizarea a fost împărţită în două tronsoane. Pentru fiecare există însă în derulare o procedură de achiziţie publică de lucrări.

Primul tronson, DJ 561A Giurgiţa – Moţăţei (DN 56), are o lungime de 41,4 kilometri şi o valoare estimată de 25 de milioane de euro. Licitaţia a demarat spre sfârşitul lunii decembrie şi are ca termen-limită de primire a ofertelor data de 10 februarie. Cel de-al doilea tronson al DJ 561A, Moţăţei – limita cu judeţul Mehedinţi are 30,7 km şi o valoare estimată a lucrărilor de 18 milioane de euro. Licitaţia a fost lansată în data de 10 ianuarie, iar ofertele se primesc până la 20 februarie.

Un alt drum judeţean la fel de important care urmează să fie modernizat este DJ 552, Craiova – Mofleni – Bucovăț – Terpezița – Sălcuța – Vîrtop – Caraula – Cetate, km 4+200 – 71+771.

Aici, licitaţia de află în derulare din iulie 2019, cele şase oferte primite fiind în evaluare. Valoarea acestui contract este de aproape 50 de milioane de euro.