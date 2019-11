Restricţii de tonaj pe podul de la Malu Mare

„Pe podul de la Malu Mare a fost impusă o restricţie de 20 de tone, pe perioada de iarnă. Restricţia a fost solicitată de constructor şi proiectant, iar noi ne-am conformat, pentru că nu riscă nimeni în astfel de cazuri. La pod nu va mai lucra nimeni anul acesta, nici nu mai avea când, dar am cerut constructorului să vină cu soluţii clare din primăvară, pentru a finaliza lucrările. Şi nu doar la Malu Mare, ci pe tot drumul. Cert este că a fost o mobilizare foarte slabă la lucrările de pe DN 55, aşa că am cerut constructorului să vină anul viitor cu grafic serios de lucrări. Am luat şi măsuri cu acest constructor şi deja i-am reziliat două contracte privind întreţinerea drumului“, a spus Bogdan Bratu.