Atenție la pericolul din iarbă!

Odată cu instalarea primăverii și creșterea temperaturilor, apariția căpușelor în zonele verzi devine un real pericol. Potrivit Direcția de Sănătate Publică Dolj, sezonul acestor insecte a început deja, iar populația este sfătuită să fie precaută, mai ales în parcuri și grădini.

În Craiova, parcurile și spațiile verzi devin, în această perioadă, locuri propice pentru înmulțirea căpușelor. Vegetația abundentă și umiditatea favorizează dezvoltarea acestora, crescând riscul de contact atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie.

Specialiștii atrag atenția că cei mai vulnerabili sunt copiii, care petrec mult timp în aer liber, pe spațiile de joacă sau la iarbă verde. Cu toate acestea, prezența căpușelor nu trebuie să provoace panică, ci să determine adoptarea unor măsuri simple de protecție.

Este important ca oamenii să fie atenți unde se așază, să poarte haine deschise la culoare și cât mai strânse pe corp, iar la întoarcerea acasă să își verifice atent pielea”, transmit reprezentanții DSP Dolj.

Căpușele pot transmite boli grave

Pericolul real îl reprezintă faptul că aceste insecte pot transmite agenți patogeni. Printre aceștia se numără bacteria Borrelia burgdorferi, responsabilă de Boala Lyme, o afecțiune cunoscută și sub denumirea de „boala cu o mie de fețe”, din cauza simptomelor variate și uneori greu de recunoscut.

În cazul în care o căpușă este descoperită pe piele sau există suspiciunea unei mușcături, persoana să se prezinte cât mai repede la un specialist, evitând îndepărtarea incorectă a insectei.

Autoritățile locale continuă, în paralel, acțiunile de dezinsecție în parcurile din oraș, pentru a limita răspândirea căpușelor și a reduce riscurile pentru populație. Până atunci însă, prevenția rămâne cea mai sigură metodă de protecție pentru craioveni.

Salubritatea declară război căpușelor

Craiova a intrat în sezonul acțiunilor de combatere a insectelor dăunătoare, odată cu demararea lucrărilor de dezinsecție realizate de operatorul local de salubritate. Intervențiile au avut loc pe timpul nopții, vizând în special zonele verzi frecventate de cetățeni, unde riscul apariției căpușelor este ridicat.

Echipele de intervenție au acționat în mai multe parcuri importante ale orașului, printre care Parcul Tineretului, Parcul „Nicolae Romanescu”, Parcul Pușkin, Grădina Botanică, Parcul Hanul Doctorului și Parcul Mureșul. Aceste spații sunt cunoscute pentru traficul intens de persoane, mai ales în sezonul cald, ceea ce face necesare măsuri preventive constante.

Acțiunile fac parte din programul periodic de dezinsecție desfășurat de Salubritate Craiova, prin divizia specializată în servicii DDD (dezinfecție, dezinsecție și deratizare). Scopul acestor intervenții este reducerea populației de insecte și prevenirea răspândirii unor boli transmise prin mușcături, în special în zonele cu vegetație abundentă.