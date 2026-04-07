Schimbare majoră, niciun punct de sacrificare a mieilor în Craiova

Carnea de miel a ajuns deja pe rafturile magazinelor, însă, pentru mulți craioveni, aceasta rămâne un produs greu accesibil. Prețurile ridicate din comerț îi determină pe cumpărători să fie mai prudenți, în timp ce alternativele locale sunt o variantă tot mai căutată. Mulți craioveni erau obișnuiți, din anii trecuți să își achiziționeze carne de miel din piață, direct de la producătorii care aduceau animalele pentru vânzare și le sacrificau în fața cumpărătorului. Anul acesta, nu se mai sacrifică miei în Piața Chiriac.

Anul acesta, în Craiova, este primul an în care nu va exista niciun punct de sacrificare al mieilor. Singura societate care asigura până acum un punct de sacrificare a mieilor era SC Piețe și Târguri Craiova, locația fiind în Piața Chiriac. Începând din acest an, societatea primăriei nu le mai dă producătorilor posibilitatea să vină să-și vândă mieii într-o locație unde animalele pot fi și sacrificate. Reprezentanți ai SC Piețe și Târguri au confirmat acest lucru, fără să dea explicații. Craiovenii fiind sfătuiți să achiziționeze carne de miel pentru sărbătorile pascale din hala de carne din Piața Mare sau din alte magazine de profil.



Potrivit Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj în județ nu există nicio solicitare pentru autorizarea unor puncte temporare de sacrificare a mieilor. Situația este neobișnuită comparativ cu anii anteriori și indică un interes scăzut pentru organizarea acestor spații, esențiale pentru aprovizionarea directă de la producători.

“ Nu există nicio autorizație pentru puncte temporare de sacrificare a mieilor în Craiova sau în județ. Sacrificarea se face doar în abatoare sau producătorii își pot sacrifica animalele în propria gospodărie, pentru consum. Nu știm de ce Piețe și Târguri nu mai organizează aceste puncte de sacrificiu. În anii trecuți, societatea era singur care amenaja astfel de puncte de sacrificiu În Craiova “, spune Costică Retea, director DSV Dolj.



Prețuri mai mici la fermă, dar cumpărătorii ajung mai greu



Crescătorii de animale susțin că mieii sunt vânduți direct din fermă. Chiar și așa, mulți consumatori nu reușesc să profite de aceste oferte, fie din lipsa punctelor autorizate de sacrificare, fie din cauza accesului limitat la producători.

În schimb, în magazine, prețurile sunt considerabil mai mari, ca urmare a costurilor de procesare, transport și comercializare. De exemplu în hala de carne din Piața centrală un kilogram de carne de miel se vinde cu 50 de lei, un kilogram de carne de ied, cu 45 de lei, iar carnea de berbecuț cu 45 de lei/kg.



În aceste condiții, magazinele devin principala sursă de aprovizionare pentru carnea de miel în județul Dolj. Autoritățile sanitar-veterinare recomandă populației să achiziționeze produse doar din unități autorizate, pentru a evita riscurile asociate consumului de carne provenită din surse necontrolate.

Într-un context economic dificil, mielul de Paște pare să își piardă statutul de aliment nelipsit de pe masa românilor, devenind, pentru unii, un simbol tot mai costisitor al tradiției.