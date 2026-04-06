Termo Urban oprește căldura: sezonul de încălzire se încheie oficial de la 6 aprilie



Craiova intră oficial în sezonul cald. Termo Urban Craiova a anunțat sistarea furnizării agentului termic pentru încălzire începând de luni, 6 aprilie 2026, ora 09:00, pentru toți consumatorii racordați la sistemul centralizat.

Decizia vine pe fondul creșterii temperaturilor exterioare din ultimele zile, dar și ca urmare a solicitărilor primite din partea asociațiilor de proprietari. Potrivit operatorului, prognoza meteo pentru perioada următoare indică menținerea unui regim termic peste valorile specifice sezonului rece.

Măsura respectă prevederile legale în vigoare, care stipulează că furnizarea încălzirii poate fi oprită după trei zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C pe timpul nopții (intervalul 20:00 – 06:00).

Excepții pentru instituțiile sensibile

Nu toate clădirile vor rămâne fără căldură. Instituțiile cu regim special — precum spitalele, creșele, școlile și grădinițele — vor putea beneficia în continuare de încălzire. În cazul acestora, sistarea serviciului se va face doar la solicitarea scrisă a conducerii unităților.

Reprezentanții operatorului dau asigurări că dispeceratul și echipele de intervenție rămân active în regim permanent, pregătite să intervină în cazul eventualelor probleme apărute în rețea sau la consumatori.

Pentru informații suplimentare sau sesizări, craiovenii au la dispoziție non-stop numărul de telefon 0351 914.

Încheierea sezonului de încălzire marchează, an de an, tranziția către perioada caldă, însă rămâne de văzut dacă evoluțiile meteorologice vor confirma această tendință sau dacă eventuale răciri bruște vor readuce în discuție reluarea furnizării agentului termic.